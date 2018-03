“Eu sinto que me lembro do tempo antes do tempo. E cada vez que isso acontece, escrevo um poema”

O poeta americano Li-Young Lee é um dos destaques no Festival Literário de Macau – Rota das Letras e marcou ontem presença no Edifício do Antigo Tribunal, onde integrou uma sessão que abordou a poesia como um meio para dar sentido ao mundo que nos rodeia.

Joana Figueira

Li-Young Lee estreou-se ontem no Festival Literário de Macau – Rota das Letras, com a sessão “Caos e ordem: dar sentido ao mundo através da poesia”, neste que é um regresso a Macau. O poeta americano nascido em Jakarta, na Indonésia, é autor de várias colectâneas de poesia e da autobiografia “The Winged Seed: A Remembrance”, e falou ontem sobre a sua poesia, a poesia pela qual diz ter sido “raptado” desde que aprendeu a escrever.

Li-Young Lee é filho de pais chineses e desde cedo aprendeu sobre a perda e o exílio. O seu avô, Yuan Shikai, foi o primeiro Presidente republicano da China logo após o período provisório de Sun Yat-sen; e o pai, cristão, foi o médico do líder comunista Mao Zedong. Foi quando o Partido Comunista da China se estabeleceu que os pais de Lee se mudaram para a Indonésia e, já em 1959, o seu pai, depois de passar um ano como prisioneiro político do Presidente Sukarno, fugiu da Indonésia com a família para escapar à xenofobia contra os chineses.

Cinco anos de uma viagem em fuga da qual pouco se recorda – lembra-se, por exemplo, dos seus pais como “pessoas tristes tão bonitas” – incluiu a passagem por Hong Kong, Macau e Japão, fixando-se nos Estados Unidos em 1964. “A memória da minha mãe não é desta Macau. Eu, a memória mais viva que tenho é a sua sensação de incerteza, ilegalidade, ou falta de privilégios. Eles eram presos políticos. Penso que assimilei tudo isto e coloquei-o na poesia”, disse Li-You Lee.

A sua história pessoal é algo que continua a tentar desvendar. “Envolve o sofrimento dos meus pais e o meu próprio sofrimento e dos meus irmãos. Sofreram muita violência política”, contou ao PONTO FINAL. Lee falou ainda da “memória biológica”, algo inerente que não descura, mas aceita.

“Penso que recordar a história pessoal é importante para fazer poesia. Mas penso que existe uma memória mais profunda do que essa, que é: pode dizer-se que quando o meu corpo fica com fome está a lembrar-se de comida e essa é uma memória muito profunda, mais do que aquilo que me aconteceu ontem. Mas eu penso que existe a memória da alma também”, disse Lee. Encontra essa memória em si? “Eu sinto que me lembro do tempo antes do tempo. E cada vez que isso acontece, escrevo um poema”.

Uma das particularidades da poesia de Li-Young Lee é apresentar-se em duas línguas, misturadas nas páginas do mesmo livro. Lee recorre ao Inglês e ao Cantonês e não se preocupa com o facto de os leitores não compreenderem uma ou outra. “Espero que o poema seja interessante o suficiente para que o leitor procure o significado das palavras. Isto reflecte uma experiência global. Que quis tudo na minha poesia: tudo o que sou, eu falo as duas línguas”, afirmou.

Para Li-Young Lee, de 60 anos, o regresso a Macau é uma “oportunidade feliz”. A sua participação no Rota das Letras é mostrar, na cidade, um testemunho de vida que traz para o agora um passado recente.