“Em Coloane temos mar, temos montanhas, temos pessoas”

Através das ruas de Coloane, o público que este fim-de-semana se juntou à Dream Theatre Association foi levado num roteiro pela história e tradição da vila. Desde os primórdios do cinema e culminando no que é hoje a indústria naval, o colectivo atravessou cinco décadas para manter viva a memória que ameaça escapar pelas pontas dos dedos.

Catarina Vila Nova

Vamos recuar meio século na história de Macau, levados pela Dream Theatre Association até ao período áureo da indústria naval e pesqueira. Transportado pelos actores, o público segue pela vila perdida no tempo, pouco a pouco recuperada e onde despontam pequenos fragmentos daquilo que foi e deixou de ser mas não há muito tempo. O dia é domingo mas podia ser outro qualquer. Afinal, no antigamente, os dias alongavam-se e repetiam-se com as brincadeiras das crianças que faziam da praia e da montanha o seu imenso parque de diversões e com os construtores de navios que todos os dias vinham, de barco, à boleia ou de autocarro, desde o Mercado Vermelho até Lai Chi Vun. Em todos os dias menos num, que ficaria marcado pela greve, quando esta ainda lhes era permitida.

Quem percorre a Travessa das Lindas, de costas para o mar e para a China, vai desembocar no número 31 da Rua do Caetano. É nesta rua estreita, no coração da vila, que os construtores navais escolheram instalar o seu sindicato e ao qual tinham que pagar uma pataca do seu salário diário de 22 até à sua extinção, no ano de 2000. Assim nos conta o guia do colectivo teatral, enquanto leva o grupo até uma sala de paredes nuas, no piso térreo do que era o então sindicato. “Vamos parar de trabalhar pela nossa pausa da manhã”, insurgem-se os actores, recordando o dia em que os trabalhadores paralisaram a indústria da construção naval na luta pelos seus direitos. “Temos que ter esta pausa senão vamos colapsar”, grita um, já prostrado no chão. Os seus lamentos e reclamações são finalmente ouvidos, mas quem desce as escadas não é o patrão. É a senhora A, responsável por recolher as contribuições dos sindicalistas, quem responde às suas reivindicações. O caos instala-se. Gritos ecoam pelo já curto espaço. Um homem desmaia. A senhora A insurge-se de vassoura na mão em cima de uma cadeira. Não há consenso, a greve vai avançar. No fim, ao final de um dia apenas, venceram os reivindicadores.

Sob o telhado de zinco do estaleiro Son Veng, Jason Mok, director artístico da Dream Theatre Association, dirige-se ao público de 30 pessoas que os acompanharam pelas ruelas da vila de Coloane até Lai Chi Vun. “Acontece, por vezes, eu falar com pessoas sobre os estaleiros e elas pensam que tudo isto ficou destruído. Eu digo-lhes que não. Dois estaleiros foram destruídos pelo Governo e um foi abaixo com o tufão Hato”, conta, com a voz toldada pelas recordações que o atraiçoam. No espaço de onde até há poucos anos saíam navios em direcção ao mar, agora agastado pelo tempo e levemente suportado por vigas de madeira que teimam em manter-se hirtas, Jason Mok explica ao PONTO FINAL porque existem ainda pessoas que querem alugar os estaleiros. “Há dois ou três que ainda são arrendados porque essas pessoas insistem em manter os espaços mas querem alterá-los”. O problema? O Governo não permite e dele não se vislumbra nenhum plano para a manutenção do local, critica.

“Eu quero preservar este cenário, toda a paisagem, incluindo os estaleiros mas também as montanhas e o modo de viver em Coloane. Aqui, tudo vive como um conjunto, sejam as criaturas, as ruas, as montanhas, os estaleiros. Não podemos preservar uma coisa apenas. Temos que manter tudo, o espírito, a arte”, afirma o director artístico, com a convicção de quem assumiu como sua a causa de Lai Chi Vun. “Nós [pessoas de Macau] estamos a encontrar a nossa identidade e a construção naval é um valor central da nossa identidade”, assevera.

O senhor Tam Kam Chun, construtor naval durante mais de cinco décadas, durante as quais adquiriu e perdeu o seu próprio estaleiro, de nome “Vitória”, conta a este jornal que participou nas três sessões de consulta pública sobre Lai Chi Vun “porque queria ouvir o que o Governo vai fazer”. “Mesmo que eu dê a minha opinião, o Governo não vai ouvir porque tem a sua própria ideia e não vai considerar as nossas opiniões”, lamenta.

Momentos antes, de costas voltadas para o mar e com o punho erguido, cinco jovens actores enfrentavam o estaleiro em ruínas. “Em Coloane temos mar, temos montanhas, temos pessoas”, gritam. À sua frente permanece o senhor Tam a fazer o que aprendeu desde 1960, quando tinha apenas 14 anos. Meio século depois e das suas mãos calejadas continuam a sair navios. Não com as dimensões de outrora, mas pequenos modelos para exposição. Porque insiste em prolongar esta arte? “Porque eu tenho uma ligação emocional com a construção de navios. Eu quero que as pessoas tenham conhecimento deste espírito e do que esta indústria representa para Macau. Eu só quero que os cidadãos e os turistas saibam que esta indústria existiu em Macau”.