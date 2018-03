“A minha música falou de tristeza numa altura em que era suposto falar de alegria”

Ao fim de mais de 20 anos de estrada, JP Simões sente que a vida está apenas a começar. “Quero finalmente ser jovem”, diz o cantor e compositor que revelou ao PONTO FINAL que, depois de anos à procura de “qualquer coisa digna, poética e delicada dentro de si”, está agora a trabalhar no próximo disco, uma proposta mais “rock and roll”, o “fuel da alma”.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

Aos 48 anos, JP Simões, fundador de bandas como “Belle Chase Hotel” e ”Quinteto Tati”, afirma que já expurgou toda a tristeza. O músico está satisfeito com as escolhas que fez ao longo dos mais de 20 anos de estrada. “Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito com a minha vida inteira, ter optado pela sinceridade e não pela forma de me safar depressa”, diz. JP Simões apresentou o seu último trabalho “Tremble Like a Flower”, projecto lançado sob a identidade de “Bloom”, num concerto realizado sábado, no Pacha Macau, acompanhado pelo guitarrista Miguel Nicolau.

– Há 17 anos estiveste em Macau. O que representa este lugar para ti? A China faz parte do teu imaginário?

JP Simões – A China sempre teve uma representação pouco nítida, nunca vivi essa diáspora, nunca pensei muito na China. Porque a China, de facto, é uma espécie de um outro planeta, Marte, por exemplo. Em Macau estive há 17 anos e não senti que fosse bem a China. Era um vilório português, repleto de prostitutas, raparigas pobres que tentavam fazer pela vida, e era um lugar um bocado abandonado pelo bom gosto. Tinha os casinos, as pobres raparigas e uma classezinha mais ou menos de ‘consulado’, portuguesa, que se sentia bem em viver aqui e que se queixava que isto já não era como dantes. Dezassete anos depois, volto aqui e vejo uma cidade cosmopolita, com as pessoas bem alimentadas, muito distintas umas das outras. Tive oportunidade de sentir a pulsação da vida das pessoas aqui. Acho que está um lugar muito mais feliz do que era há 17 anos.

– Voltarás?

JPS – Voltarei sempre com o mesmo prazer e a mesma curiosidade de conhecer um mundo muito distinto do meu, mas também composto por parte da humanidade que eu creio que é maravilhosa, embora exagere um bocado na construção dos prédios.

– Vês a China como um outro planeta.

JPS – A China é essencialmente um colonizador adormecido que, agora, está a acordar. Grande parte da presença chinesa no mundo, agora que os chineses se abriram para a expansão da sua cultura, que não é a sua cultura, é o seu negócio, em todo o lado, eles estão a chegar aos países todos e a criar entrepostos de expressão cultural, para mostrarem as coisas belas que têm, belas e profundíssimas, e uma religião muito ligada à natureza com um respeito imenso pela presença humana no mundo, que é uma coisa que a Europa precisa muito (…). Outras culturas, como a minha, padecem da metafísica, e nesse aspecto, nos pouco dias que estou cá, tenho sentido isso como uma ‘banhada’ de ar fresco

– Como surgiu a ideia da participar no Festival da Canção? Quiseste usar a oportunidade de uma audiência mais vasta para passar alguma mensagem?

JPS – Fiz a música de propósito para o festival. A mensagem é muito simples. Um festival, vou estar na televisão, milhões de pessoas vão estar a ver, o que tenho para dizer? Apercebi-me que ultimamente calo-me sobre muitas coisas, ou seja, não sei o que dizer. Então ocorreu-me fazer uma música em que falo de todas as coisas sobre as quais eu me calo. Não falo sobre o amor, porque não tenho muito a acrescentar, quando ele acontece é maravilhoso, não há que pôr legendas. Não somos obrigados a explicar-nos sobre tudo (…). Então fiz uma música que se chama “Alvoroço”, que é: “Calas-te, mas tens o mundo fremente no teu coração, no teu peito”. Aceitei o convite porque as pessoas que me convidaram são pessoas fidedignas, o Nuno Galopim e o Henrique Amaro, que são um jornalista e um promotor da música portuguesa, e eles disseram “vamos revolucionar o Festival da Canção, fazer mesmo canções”. Cheguei ali com a minha música, toda cheia de coração e com a poesia mais límpida que eu pude arranjar e afinal aquilo era um ‘faits divers’ como outro qualquer. Creio que devo ter sido a única pessoa que levou a sério a ideia de revolucionar o Festival da Canção e o público deu-me zero.

– O público não entendeu? Ou sentiu-se incomodado?

JPS – Eu acho que se o público me detesta, alguma coisa eu devo ter feito bem. O Bowie tinha uma expressão numa canção muito bonita que era: “não sou um profeta ou homem das cavernas, só um mortal apenas com potencial para super-homem”, (entoando a canção), “I’m not a prophet or a stone age man. Just a mortal with potential of a superman. I’m living on”. É isso, se me pedem para fazer uma coisa eu tento superar-me nela, estou a ser pouco humilde, mas estou a ser muito sincero, não quero parecer que tenho o mínimo de presunção, hoje já não tenho. Gosto de falar a sério de coisas mínimas que sou, porque não sou nada, agora que vim à China percebo que não sou nada. A coisa mais bonita no meio disto tudo é que dou por mim, 48 anos depois do meu ‘eclodimento’ e continuo a achar que vamos mesmo revolucionar as coisas, que a beleza vai imperar. Foi para isso que trabalhei e fui ao Festival da Canção com essa intenção e graças a deus fui ‘descalcificado’, tiraram-me os ossos, portanto.

– Sentes-te mais confiante hoje para dizeres o que pensas?

JPS – Não sei como é com as outras pessoas, mas sei que há uma fase na nossa vida onde nós, a procurar a nossa entidade, imitamos aqueles que nós achamos melhores, o que significa que, na prática, falamos muitas vezes em nome de outras pessoas e confundimos isso connosco. Há uma fase posterior que, creio, é aquela que estou a viver agora, onde de repente procuramos no meio de tudo o que foi a nossa expressão, que se transformou em carne, em nós, procuramos no meio disso tudo o que é que realmente sobrou de nós no meio da aculturação com a vida humana. Aí, começamos finalmente a aprender alguma coisa, aos 48 anos, JP Simões, digo exactamente o que penso e não o que os outros pensam. Oscar Wilde dizia uma coisa muito bonita: “Be yourself; everyone else is already taken”. Mas, custa muito, acho que a maior parte das pessoas não se apercebem que passam a maior parte da vida a debitar a cultura e nunca a falar em nome de uma flor. A maior parte das coisas belas são inexprimíveis, na pobreza da nossa linguagem, e ao mesmo tempo somos tão presunçosos, achamos que dizemos tudo, por exemplo a poesia, ela própria consegue revelar números que são inexprimíveis, por isso se chama poesia, senão chamava-se lista telefónica, acho isso de uma beleza imensa, quem me dera ser poeta. Já estava morto.

– Mas tu és poeta.

JPS – Não. Mas, a coisa mais linda foi perceber que os chineses não são todos iguais, andei pela praça do Senado a olhar para as pessoas, de classe média, bem tratadas, e eu pensei, ok, um país, dois sistemas, as pessoas vão para onde vai o ‘business’, mas ver as pessoas bem alimentadas, a sorrirem, a beijarem-se, sem aquela castração que eu senti há 17 anos. Castração chinesa, porque as pessoas têm medo de ser porque há um regime. Por exemplo, a escritora [Jung Chang] dos “Cisnes Selvagens” foi proibida de entrar, não porque ela tenha alguma coisa que possa modificar a grande revolução chinesa, que está a acontecer agora, que é criar bem-estar para as pessoas, isso está a funcionar bem, mas porque ela contou uma história muito dolorosa sobre um período da história que foi a Revolução Cultural de Mao Zedong que é um período da história muito triste. O homem matou 70 milhões de pessoas, porque sabiam tocar Schubert ou sabiam outras línguas, prosseguindo um ideal – que admito que tenha sido, na altura, um ideal louvável – mas, as pessoas quando tentam ser Deus na terra matam a vida, e foi o que aconteceu. Portanto, achei muito estranho, mas ao mesmo tempo achei normal, mas fiquei com pena por a China, que nos vai salvar a todos, que é um potencial laboratório de reinvenção do mundo, tenha proibido a escritora de vir a Macau para falar sobre as suas ideias, porque só perdem com isso. Mas, também percebo que a história da política chinesa e as ideias que as pessoas têm, são de controlo absoluto político da imagem. Acho que estamos a começar agora a perceber o que é que somos. Nesse aspecto, a China tem me ensinado muito, tem o máximo de eficiência e o máximo da infantilidade. China muito obrigado, aprendi muito sobre mim.

– Como te sentes hoje, aos 48 anos?

JPS – Estou a tentar a sobreviver há anos, há pessoas que têm sorte, outras que têm que se safar, acho que estou na segunda categoria. Mas, estou muito feliz com a minha vida. Sinto-me muito satisfeito por ter conseguido viver com alguma dignidade, do meu trabalho, e muito infeliz por não ter sido extraordinário. Pela primeira vez sinto que sou parte de uma equação gigantesca e a única coisa que posso fazer para ela melhorar um bocadinho é ser totalmente sincero comigo e com a minha vida, caso contrário, não é uma questão de fama ou persistência. Como dizia o Camões: “por feitos grandiosos, ficarão para sempre recordados”. Mas, finalmente estou satisfeito com o facto de ter sobrevivido da minha pobre arte, faço artesanato, nunca aprendi música, não venho de família de músicos nem intelectuais, são pessoas simples, e complicadas. Dei por mim a viver num mundo diferente do meu mundo, cheio de fogos fátuos e de jogos de espelhos, o mundo bizarro da arte que é um mundo cheio também da parte pior que há na humanidade, que é a complicação do ego, que é um assunto muito frágil. Dei por mim a viver mais ou menos do meu trabalho e da minha arte. E agora, finalmente, percebo que depois de uma vida inteira de sofrimento, de sensação terrível de desconforto, viver num mundo que eu não posso resolver, filho de pais que eu não posso ajudar, que sofrem, filho de gerações e gerações de pessoas que passaram a vida toda tortas e erradas em desconformidade consigo próprias e com o mundo, dou comigo um pouco mais descansado, porque o meu corpo agora expurgou toda essa tristeza, a minha música falou de tristeza numa altura em que era suposto falar de alegria. Falava de tristeza porque era o que eu tinha para falar, o que eu tinha necessidade de falar. A minha profissão transformou-se numa espécie de psicanálise e consegui aos poucos explicar ao mundo o que sentia e livrar-me dos meus pesos e fui minimamente respeitado e consegui pagar a renda. Agora percebo que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito com a minha vida inteira, foi ter optado pela sinceridade e não pela melhor forma de me safar depressa. Porque, isso, eu nunca consegui fazer. Aliás, não teria jeito para o fazer, eu estou muito grato à vida, porque é uma experiência interessantíssima, não vale de nada, não vai para lugar nenhum. Mas, caramba, agora sinto o privilégio que foi estes anos todos ter sofrido imenso por estar vivo, imenso. Estou muito grato à vida, acho que a vida vai começar agora.

– Era preciso fazer esse caminho de sofrimento?

JPS – Cada um nasce com uma cruz que não é a sua, sinto que tive que carregar cruzes, não é só por questões familiares, a própria cultura. Uma coisa curiosa que senti em Macau quando fui a um templo, foi que as pessoas dialogam directamente com a natureza, por isso acho que a China nos pode salvar. E quando eles sentirem que a natureza está ameaçada vão resolver a questão. O grave problema do Ocidente é a metafísica, é um problema que eu tenho comigo desde miúdo, a ideia da mortalidade a presunção doente desta cultural platónica de um lugar hipostasiado depois da vida é a pior doença que existe neste planeta porque é isto que justifica a desresponsabilização para com o lugar em que vivemos que é um jardim à beira cosmos plantado. E os chineses são muito mais sábios. Adoro a China.

– Como está a correr a promoção do “Bloom” e deste novo álbum? Há muita gente a dizer que gostava mais do trabalho anterior do JP Simões. Digamos que foi corajoso da tua parte fazeres uma ruptura com o trabalho anterior.

JPS – Nada corajoso, eu só faço aquilo que consigo, só consigo fazer aquilo que consigo. Há uma coisa que o tempo ajuda a perceber. Vários ciclos depois, coisas que estão na moda que deixam de estar, verdades imutáveis que passam a ser balelas. Uma pequena vida como a minha, uma vida que tem sido mais ou menos oferecida ao público, “growing up in public”, como dizia Lou Reed, e muito bem, embora ele tivesse mau feitio, aconteceu-me muitas vezes, quando os “Belle Chase Hotel” acabaram, fiz o meu primeiro disco, com o “Quinteto Tati”, e disseram: “antes é que era muito bom”. Depois fiz o meu disco a solo, na altura muito virado para a minha integração, pobre, mas sincera, de toda a música brasileira, de todo o cancioneiro brasileiro, que é riquíssimo poeticamente e musicalmente, diziam “ah não, o outro anterior é que era bom”. Depois faço outro e diziam: “ah, mas agora cantas em inglês”. Ou seja, isto não quer dizer muito sobre o meu trabalho. Mas, quer dizer muito sobre as pessoas. As pessoas habituam-se a uma fórmula e quando alguém muda essa fórmula elas sentem-se particularmente ofendidas por aquelas pessoas terem deixado de ser aquilo que estavam à espera que fossem. Isso contribui para a desarrumação interna, e as pessoas precisam muito de ser desarrumadas. O problema das pessoas é esta necessidade de arrumação, que faz com que amem mais os cemitérios do que propriamente a confusão. E é na confusão que está a vida.

– É assim que surge “Bloom”.

JPS – Este disco foi uma espécie de ícone, há uma frase do Chico Buarque maravilhosa que é qualquer coisa como “serei eu mesmo este cantor confuso ou estarei feliz sendo eternamente o que já fui dentro da tua ideia”. O Chico é incrível.

– O que é que se segue a “Tremble Like a Flower”?

JPS – Depois de muitos anos a procurar qualquer coisa de digna, poética e delicada dentro de mim apercebi-me que o mundo é ‘rock and roll’, portanto quero fazer ‘rock and roll’ agora, quero finalmente ser jovem. O “Tremble Like a Flower” é a coisa mais bonita que eu já fiz, independentemente do enorme fracasso comercial. A minha mãe comprou os dois únicos discos que foram vendidos e fui eu que lhe emprestei dinheiro para o fazer. Mas, tirando isso, na verdade estou muito feliz com a ideia de, finalmente, há um longo trabalho de auto-conhecimento realizado. E não há dinheiro no mundo que pague para perceberes que estás a fazer a coisa certa e eu, com este disco, que foi um enorme ‘flop’ comercial, mas, para mim, foi uma vitória tremenda. “Um pequeno passo para humanidade, mas um grande salto para o JP ‘Camões’”. Neste disco entreguei toda a minha fragilidade, “Tremble Like a Flower” fala sobre fragilidade e envelhecimento. A partir de agora é como no aeroporto. Na segurança, tens que pôr tudo à vista, as moedas, o telemóvel, os computadores, e passar por um portão que vai procurar tudo o que é anómalo. Então, cada disco para mim é uma coisa parecida, tenho que colocar tudo na bandeja, passar debaixo do arco, eventualmente ser apalpado, mas deixar lá tudo e, só assim, é que eu posso entrar no avião para ir para outro sítio, para ser outra vez apalpado, para deixar outra vez tudo na bandeja. E o próximo disco vai ser mais ‘rock and roll’, porque o ‘rock and roll’ é, de facto, o ‘fuel’ da alma, a alma precisa às vezes de fazer de contas que existe, e só pode fazê-lo com alguma agitação e com algum sentimento de: “se o mundo é um lixo e eu não sou, ‘bora’ lá virar a casa do avesso para ver se o telhado nos serve para fazer ‘surf'”.

– Já fizeste ‘rock and roll’ em trabalhos anteriores?

JPS – Sim um bocadinho com Belle Chase Hotel. Mas, o ‘rock and roll’ não é propriamente um estilo de música, é uma atitude, um quebra pedra. Por exemplo ‘bossa nova’ pode ser uma observação de quão bonita é a pedra, o ‘pop’ pode ser uma forma de “como é que pego nesta pedra e a transformo na melhor pedra do universo”. O ‘rock and roll’ é: dêem-me a pedra já, que eu parto-a ao meio, tenho atitude e quero demonstrar que me estou nas tintas para a pedra e estou mais interessado em sentir e manifestar todo este fogo que dentro de mim arde. É isso que me está a acontecer. Passei grande parte da minha vida meio entupido, vítima da melancolia da minha cultura, da castração que é um bocado a cultura portuguesa e ocidental, “viver um bocado para não parecer mal”. Dei tudo o que podia para esse peditório, trabalhei, tirei os meus cursos, comprei o meu carrinho, portei-me bem, fui uma pessoa decente. E, ao mesmo tempo, também o contrário, grande maluco, bebedolas, amigo das noites e da boémia. Já fiz a vida que fui mais ou menos obrigado a fazer, para me integrar naquele que era o mundo como estava quando eu apareci aqui, agora é partir pedra, ‘bora lá, curtir’. Olha, como diz um grande amigo meu, é preciso gastar o dinheiro antes que ele se acabe (gargalhadas).