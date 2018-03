Ray Irani apresentou a sua demissão como membro do conselho de administração da Wynn Resorts, noticiou o GGRAsia. A decisão foi tomada na segunda-feira “com efeitos imediatos”, indicou a empresa num comunicado enviado na quarta-feira à bolsa de valores Nasdaq. Nenhuma razão foi avançada para o pedido de demissão de Irani. No mesmo documento, a Wynn Resorts anunciou que um outro membro, Alvin Shoemaker, não se iria candidatar a um novo termo, quando o actual vínculo terminar no próximo ano.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...