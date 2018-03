The 13 Holdings propõe mudança de nome para South Shore

Em comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong, a The 13 Holdings propôs uma mudança do nome da empresa para South Shore Holdings Limited. O conselho de administração considera que o novo nome “irá oferecer uma clara delineação” da “identidade corporativa” e do seu principal activo. A decisão está ainda sujeita à aprovação de uma resolução especial pelos accionistas numa também especial reunião geral da empresa.

Esta é já a segunda vez que a companhia muda de nome, tendo a última sido em Abril de 2016. Anteriormente, a empresa chamava-se Louis XIII Holdings. A The 13 encontra-se a desenvolver um hotel em Coloane com o mesmo nome, apelidado de “o mais caro do mundo”.

No comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong não é feita qualquer referência à mudança de nome do hotel, cujas datas de inauguração têm vindo a ser consecutivamente adiadas. Segundo as últimas estimativas, a companhia prevê inaugurar o hotel até 30 de Abril deste ano, enquanto que o casino poderá abrir até 31 de Março do próximo ano. CVN