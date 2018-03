Rota das Letras inaugura com literatura de Rosa Montero e música de JP Simões

A escritora portuguesa Ana Margarida de Carvalho e a romancista espanhola Rosa Montero são duas autoras em foco no fim-de-semana de arranque do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. O músico português JP Simões apresenta o novo projecto “Bloom”, amanhã, às 21 horas, no Pacha, seguido de ritmos de África, América Latina, Balcãs e Índia em estado puro ou em fusão por Selecta Alice. No domingo, às 15 horas, são anunciados os vencedores do concurso de narrativas e é lançado o sexto volume do livro de contos Rota das Letras. À noite, pelas 20 horas, Han Dong, romancista, argumentista e realizador de cinema apresenta o seu filme de estreia “One Night on the Wharf”.

Cláudia Aranda

Mais de 70 escritores, artistas, conferencistas, realizadores de cinema, músicos, de Macau e provenientes de diversos países e territórios, marcam presença este ano no Festival Literário de Macau – Rota das Letras, que arranca amanhã e decorre até 25 de Março. A jornalista e escritora portuguesa Ana Margarida de Carvalho e a espanhola Rosa Montero, ficcionista consagrada, autora da obra premiada “A Louca da Casa”, de 2003, são as escritoras convidadas da primeira sessão literária do festival que abre amanhã, sábado, com uma cerimónia oficial às 15 horas, no Edifício do Antigo Tribunal, seguida de três encontros com autores, um às 16 e dois às 18 horas. O primeiro dia do maior evento literário que se realiza no território, juntando tão grande número de autores de língua chinesa e de países de língua portuguesa, completa-se com o concerto às 21 horas de músico português JP Simões e o seu novo projecto “Bloom”, seguido por Selecta Alice, no clube Pacha Macau.

Antes da cerimónia de abertura, o festival promove às 11 horas um ‘workshop’ orientado pelo britânico Victor Mallet, jornalista, comentador, correspondente e editor para a Ásia do ‘Finantial Times’, autor de obras sobre a revolução industrial do Sudeste Asiático e da crise financeira n Ásia. A oficina de jornalismo vai abordar a cobertura de notícias na Ásia e em redor do mundo, na Fundação Rui Cunha.

Debate “O Pessoal é Político”

“O Pessoal é Político” é o ponto de partida para um debate entre Ana Margarida de Carvalho que, com “Não se Pode Morar nos Olhos de Um Gato”, venceu em 2017 o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE), e a espanhola Rosa Montero, vencedora do Prémio Nacional de Jornalismo em 1980, colaboradora regular do diário ‘El País”. “O Pessoal é Político”, tópico lançado em 1969 pela norte-americana Carol Hanish, que contrariava a ideia de que as temáticas feministas não eram políticas, é um tema que extravasou o movimento de luta pelos direitos das mulheres, sendo hoje muito exercitado para abordar questões de ética e das fronteiras entre o privado e o público. Espera-se um debate aceso entre as duas vozes femininas activas no jornalismo e na actualidade internacional.

Às 18 horas de sábado, também no Edifício do Antigo Tribunal, o autor residente em Nanjing, Han Dong, romancista, poeta, argumentista e realizador de cinema, autor de mais de 40 romances, vai partilhar a sessão “A Poesia como Modo de Vida” com Yu Jian. Poeta, ensaísta, crítico literário, romancista, editor, fotógrafo, documentarista e professor universitário, Yu Jian é reconhecido como um dos principais poetas da sua geração. Os escritos de Yu Jian foram traduzidos para 14 idiomas, incluindo inglês. Entre os seus documentários contam-se “Hometown” (2009) e “Jade Green Station” (em colaboração com o antropólogo Zhu Xiaoyang, 2003). Ambos constituem uma expressão cinematográfica que permite a Yu Jian associar a sua visão poética e humanista às suas preocupações constantes de cariz ecológico, sócio-político e cultural sobre a vida em Yunnan.

O filme de Han Dong “One Night on the Wharf”, que esteve em competição no 22º Festival Internacional de Cinema de Busan e no 1º Festival de Cinema de Pingyao, é mostrado domingo no auditório do Consulado-Geral de Portugal em Macau, às 20 horas. A publicação norte-americana “Variety” descreve o poeta Han Dong como um admirador de Luis Buñuel. “One Night on the Wharf” é a sua primeira tentativa de realização, e traduz-se numa comédia de humor negro. “Os filmes chineses nos dias de hoje são muito realistas ou têm muita fantasia. Eu queria alcançar algo no meio”, disse o realizador à “Variety”. O domingo fecha com o filme “One Night On the Wharf”, de Han Dong, no auditório do Consulado-Geral de Portugal em Macau, às 20 horas.

JP Simões apresenta “Bloom” em Macau

Ao fim de quase duas décadas a fazer música, integrado em bandas, em projectos a solo ou em parcerias com outros músicos, o português JP Simões regressa a Macau com o seu novo formato artístico, “Bloom”, junto com o guitarrista e compositor Miguel Nicolau. A dupla vai tocar a partir das 21 horas no clube Pacha Macau os 10 temas que compõe o álbum ‘Tremble Like a Flower’: ‘Rain dance’, ‘You and i’, ‘Tremble Like a Flower’, ‘I’ll see you then’, ‘Route 44’, ‘Hey Georgie!!’, ‘Jan Palach’, ‘Ride’, ‘Meeting Time’ e ‘Alice (From Wonderland)’.

O disco, lançado em início de 2017, constitui uma ruptura com o trabalho anterior desenvolvido pelo músico em bandas como “Belle Chase Hotel” e “Quinteto Tati”, onde predominavam musicalidades ‘pop’, ou em projectos a solo, iniciados com o disco “1970”, com sonoridades de ‘bossa nova’ e da música popular brasileira. “Tremble Like a Flower”, cantado em inglês, tem por base o ‘blues’ e a ‘folk’ dos anos de 1960. O resultado são sonoridades de fusão onde são muitas as referências musicais. O disco parte de uma base intimista para um universo de paisagens sonoras melódicas, onde se evidenciam as guitarras, os instrumentos de sopro e os ritmos da percussão.

Selecta Alice faz a sua estreia em Macau, a seguir à actuação de “Bloom”. Selecta Alice é uma das impulsionadoras e pioneiras da World Music em ‘dj set’ em Portugal. Como “curadora” do palco do Sacred Fire no Boom Festival, Selecta Alice homenageia nos seus ‘sets’ a cultura da festa e da celebração da vida através da música e do ritual da dança. Os ritmos de África, América Latina, Balcãs e Índia são habituais nas suas viagens sonoras à volta do mundo, o chamado ‘worldbeat’, música do mundo em estado puro ou em fusão com a linguagem electrónica.

‘Workshops’ de tradução e de escrita através das imagem e som

O domingo de festival arranca às 11 horas com um workshop dedicado à tradução literária, conduzido pela britânica Nicky Harman. À mesma hora a escritora Ana Margarida de Carvalho dirige um ‘workshop’ de “Escrita através da imagem e som: Escrever, Escrever bem, Escrever literatura – Não é tudo a mesma coisa”.

Às 15h vão ser anunciados os vencedores do concurso de narrativas Rota das Letras e é lançado o sexto volume da Colecção de Contos e Outros Escritos do festival. À mesma hora, Han Dong vai estar na Biblioteca Sir Robert Ho Tung a falar sobre “Escrita Coloquial: Reconstruindo a Vida de Todos os Dias”.

O poeta americano nascido na Indonésia, Li-Young Lee, autor de várias colectâneas de poesia e da autobiografia “The Winged Seed: A Remembrance” vai abordar o tema “Caos e Ordem: Dar sentido ao mundo através da poesia”, às 16 horas, no Edifício do Antigo Tribunal. Li-Young Lee é bisneto de Yuan Shikai, que foi o primeiro Presidente republicano da China logo após o Governo provisório de Sun Yat-sen. O pai, cristão, foi o médico do líder comunista Mao Zedong. Quando o Partido Comunista da China se estabeleceu, os pais de Lee mudaram-se para a Indonésia.

Às 17h30 de domingo, Ana Margarida de Carvalho apresenta a sua obra premiada “Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato”. Logo a seguir, às 18h30, Rosa Montero aborda “Crónica do Desamor”.