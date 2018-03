Rita Santos quer aprofundar relações entre Austrália, Macau e Portugal

Há macaenses a viver actualmente na Austrália que não têm os respectivos documentos de identificação e passaportes renovados, incluindo filhos e netos. A informação foi avançada à presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia do Conselho das Comunidades Portuguesas, Rita Santos, que reuniu com a direcção da Casa de Macau na Austrália.

No encontro marcaram presença uma centena de membros da Casa de Macau naquele país e o cônsul-geral de Portugal em Sydney, Paulo Domingues, que garantiu reunir-se com os membros da direcção e os associados para “explicação de todos os procedimentos necessários para o efeito”.

De acordo com um comunicado do Gabinete dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas, Antonieta Conceição Monolakis, presidente da Casa de Macau na Austrália, “mostrou interesse em assinar um protocolo com (…) Rita Santos para aprofundar as relações económicas, comerciais e culturais entre Austrália, Macau, Portugal e outros países da Ásia”.

Já Miguel Vilarinhos, presidente do Sydney Portugal Community Club, pretende “assinar um protocolo com a Casa de Macau para organização de actividades em conjunto para a promoção económica e cultural da Austrália, China e Portugal, em Sydney, disponibilizando gratuitamente as instalações do Clube para organização de encontros, cursos, festas e actividades desportivas”.

Rita Santos, reeleita para o cargo de conselheira na segunda-feira, durante uma reunião do conselho que contou com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, destacou a importância da aprendizagem da língua portuguesa por parte dos filhos e netos dos macaenses residentes na Austrália. J.F.