Organização da Bienal de Mulheres Artistas quer evento maior e com mais qualidade

O quadro “Nossa Senhora das Dores”, da pintora portuguesa Paula Rego, já está em exposição na Bienal de Mulheres Artistas, inaugurada ontem no Museu de Arte de Macau. A iniciativa é a primeira de um projecto que Carlos Marreiros quer que cresça em dimensão e qualidade.

Cláudia Aranda

Inaugurou ontem, Dia Internacional da Mulher, no Museu de Arte de Macau (MAM), a exposição ARTFEM Mulheres Artistas – 1ª Bienal Internacional de Macau. Paula Rego, um dos maiores nomes das artes plásticas portuguesas, é a madrinha desta primeira edição da bienal que reúne um total de 142 obras originais de 132 artistas consagradas e emergentes, oriundas dos cinco continentes.

Paula Rego, que não veio a Macau por razões de saúde, esteve representada no território pela filha Victoria Wiiling e a sua obra está retratada na exposição com o quadro “Nossa Senhora das Dores”, de 2011.

A iniciativa conjunta do Albergue SCM, Instituto Cultural e MAM pretende “homenagear e celebrar as mulheres artistas e a sua contribuição para a humanidade”, referiu a organização.

O orçamento disponibilizado para a organização do evento foi de 1,5 milhões de patacas, um valor “muito curto”, sublinhou o director do Albergue, Carlos Marreiros. O arquitecto e mentor da iniciativa espera que o Governo possa dar mais apoio para que esta iniciativa se consolide no futuro.

“Acredito que daqui a quatro anos esta bienal, se o Governo da RAEM tiver engenho e nos apoiar, teremos isto consolidado como um certame muito importante, porque não há no mundo uma bienal dedicada só a senhoras artistas”, disse. “Isto é para continuar, em crescendo e em qualificação. Neste momento temos 23 países e regiões dos cinco continentes, a Austrália também está representada, queria que estivessem os mesmos cinco continentes, mas com mais artistas, e quanto mais qualidade melhor”, prosseguiu.

Nesta edição faltaram as artistas com instalações “vindas de fora, por causa do orçamento ser curto”, referiu. “Contudo temos as artistas de Macau que apresentam instalações. De futuro queremos também instalações gigantescas e esculturas com uma escala muito grande”, acrescentou Marreiros.

A exposição divide-se entre a colecção do MAM, composta por 41 peças, e um conjunto de 101 obras, com curadoria a cargo do Albergue.

Para aumentar a qualidade da bienal, Carlos Marreiros afirmou ser necessário “mais tempo” e, também, “melhor orçamento”. “Para crescermos mais, precisamos de mais tempo porque a próxima será daqui a dois anos e sempre a inaugurar-se no dia 8 de Março. Isto também fica no mapa mental das pessoas e trazer instalações urbanas de grande envergadura custa dinheiro”, sublinhou.

A exposição estará aberta ao público até 13 de Maio no Museu de Arte de Macau.