OIT: Mulheres participam menos na força de trabalho

A Organização Internacional de Trabalho (OIT) divulgou um relatório sobre as tendências de participação das mulheres no mercado de trabalho em 2018. Os números não enganam: as mulheres continuam a ter menos representação enquanto força laboral. Em Macau, os últimos dados recolhidos mostram que esta participação é uma das mais elevadas da Ásia.

Joana Figueira

As mulheres continuam a ter, em várias partes do mundo, uma menor participação no mercado de trabalho do que a dos homens e a tendência é que assim permaneça. A Organização Internacional de Trabalho (OIT), prevê que a taxa mundial de actividade das mulheres se situe, em 2018, nos 48.5%, ou seja, 26.5% abaixo da dos homens. Os dados avançados pelo organismo no relatório “Perspectivas Sociais e do Emprego no Mundo: As Tendências do Emprego Feminino 2018”, revelam que, por cada 10 homens que trabalham, há apenas seis mulheres nas mesmas condições. A OIT alerta que esta relação se possa deteriorar até 2021.

“Desde 1990, a distância reduziu-se em dois pontos percentuais, registando-se a maior diminuição até 2009”, aponta o documento, sobre as taxas de actividade de homens e mulheres. Foi nesta altura que o ritmo de melhoria desacelerou e a OIT prevê que “vai parar no período 2018-2021 e, possivelmente, seja até revertido e talvez anule as melhorias relativamente menores registadas na última década, na igualdade de género em termos de acesso ao mercado de trabalho”.

Quanto à taxa de desemprego das mulheres para 2018, a OIT estima que deve atingir os 6.0%, número que significa mais 0.8% do que a dos homens, e aponta que “não só é menos provável que as mulheres participem no mercado de trabalho do que os homens, mas também que as mulheres que participam encontrem menos oportunidades”.

“A diferença no acesso a oportunidades de trabalho decentes entre homens e mulheres é o maior obstáculo para os esforços globais de alcançar um mercado de trabalho mais equitativo e inclusivo, e espera-se que se mantenha desta forma nos próximos anos, a não ser que sejam feitos esforços adicionais para enfrentar as desigualdades de género”, mostra o documento.

As disparidades de género na participação no mercado de trabalho são especialmente amplas nos Estados Árabes, no Norte de África e no Sul da Ásia, e espera-se que se mantenham profundas num futuro próximo, principalmente devido à taxa de participação extremamente baixa de mulheres no mercado de trabalho nestas regiões. Por outro lado, “a taxa de participação das mulheres está a aproximar-se gradualmente da dos homens em vários países desenvolvidos”, mas, em países emergentes, a tendência é que continuem a afastar-se.

Mulheres de Macau destacam-se a nível mundial

“A participação de mulheres no mercado de trabalho em Macau é uma das mais elevadas da Ásia”, disse Melody Lu, recuperando números que acredita que se mantêm desde 2012, ano em que a Associação Geral das Mulheres recolheu dados sobre o nível médio de participação das mulheres na economia de Macau, que à época chegou aos 67.5 pontos percentuais – a mais elevada na Ásia e uma das mais altas do mundo mesmo em relação a países da OCDE.

“Os dados disponíveis mostram apenas o salário das mulheres, não mostra o dos homens e, por isso, não consigo observar a disparidade. É uma pena que exista um vazio de quatro anos”, disse a docente de Sociologia da Universidade de Macau ao PONTO FINAL.

Melody Lu compara, no entanto, o salário médio das mulheres com o salário médio global do território: “De acordo com os dados de 2016 (os mais actualizados), posso dizer que o salário médio das mulheres é de 14.000 patacas e da população em geral é de 15.500 patacas. Se existe uma diferença entre as mulheres e a população global, se fizermos o cálculo, o salário médio dos homens será muito mais elevado, cerca de 16.000”.

De acordo com o relatório do OIT, a propósito da disparidade salarial, em termos médios e mundiais, as mulheres recebem menos 20% do que os homens pelo mesmo trabalho – seja em países desenvolvidos, em desenvolvimento ou emergentes.

Melody Lu destaca a crise económica dos últimos dois anos como um “elemento interessante” para a análise dos seus efeitos em homens e mulheres inseridos no mercado de trabalho. “Globalmente falando, quando existe recessão económica ou uma crise financeira, as mulheres tendem a ser muito mais afectadas do que os homens”, disse.

Um ciclo de dependência

Melody Lu observa duas situações, em Macau, que merecem reflexão: o aumento do número de suicídios do sexo feminino e as várias políticas propostas recentemente, que prevêem o aumento das despesas para trabalhadores migrantes – transportes ou taxas de parto. No caso dos últimos, e em particular das mulheres trabalhadoras não-residentes, “parece haver um padrão nas acções do Governo”.

“Eu vejo uma tendência na subsidiação dos locais e na privatização ou não cobertura de serviços para não-residentes. As consequências são: uma vez que uma grande parte dos trabalhadores migrantes são empregadas domésticas que ajudam famílias. Tornar muito mais difícil viver em Macau vai influenciar a razão por que estão aqui. Facto é que a economia local é completamente suportada por elas; a dependência está a crescer. Sem estas trabalhadoras, as mulheres entre os 25 e os 45 anos não conseguiriam atingir uma taxa de empregabilidade tão alta em Macau. Isto vai afectar a participação das mulheres no mercado de trabalho”, frisou a docente. Melody Lu apontou que não deve existir uma relação antagónica entre empregador e empregada doméstica, mas sim de apoio mútuo.