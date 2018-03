“O trabalho dela [Paula Rego] faz-me feliz, faz-me chorar, mas não me faz medo”

Victoria Willing chega a Macau em representação da mãe, Paula Rego, a quem a fragilidade crescente não permitiu a presença numa bienal de mulheres artistas onde lhe cabe ser madrinha. Actriz e dramaturga, Victoria recua a um tempo em que não lhe era permitido acercar-se do mundo de criação de uma artista que se impôs entre os mais significativos da pintura europeia do século XX.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Dançar, dançar horas infinitas no terraço luminoso da casa da Ericeira, nos anos iniciais em que o tempo passado com a mãe era absorvido com a intensidade de quem divide a atenção, em cada dia, com a devoção estendida à criação artística. Colar o rosto à porta da adega convertida em estúdio e esbarrar no silêncio, na impossibilidade de penetrar um mundo secreto onde a pintora se entrega ao exercício contínuo de deitar sobre o papel e a tela personagens recortadas, narrativas resgatadas de um inconsciente onde a dor funda aos poucos se desvenda. Imagens cravadas na memória de Victoria Willing, filha de Paula Rego, para quem a sensação de abandono pontuou uma infância onde o pai, Victor Willing, também pintor, ocupava o lugar disciplinador que a mãe recusava contemplar. A actriz e dramaturga, hoje com 58 anos, resgata as noites longas partilhadas com a mãe, em anos posteriores, entre cigarros, poesia e afecto. A fisicalidade determinada ao milímetro, a pose estática, enquanto modelo de uma artista para quem a expressão encerra perversidade, subversão e grotesco. No teatro encontrou o lugar de afirmação que não encontrava no modo obsessivo de expressão dos pais, para quem existência e arte se fundem num plano uníssono. Na primeira incursão na Ásia, cabe-lhe assumir o lugar da mãe, que a partir de Londres aceitou amadrinhar a 1ª Bienal Internacional de Macau de Mulheres Artistas. No rosto sulcado de Victoria, no olhar que perscruta, no gesto que comunica, a inevitável semelhança com a mãe que hoje, mais fragilizada, persiste numa dimensão impenetrável. Atrás de uma porta, continuam os filhos a espreitar, como quem tenta entrar de mansinho.

Qual é a memória mais remota que tem da sua mãe? Que presença era ela na sua vida?

A memória mais antiga é de dançar o ‘twist’ no terraço na Ericeira, Quando os Beatles cantaram ‘She loves you, yeh, yeh, yeh’. A dançar, a dançar com ela, no terraço na Ericeira, é a memória mais remota. Ela gostava muito de dançar.

Era uma mulher que transparecia essa felicidade, essa coisa etérea?

Nessas altura era, nessas alturas quando estávamos na Ericeira, no Verão. Ela tinha lá um sítio onde trabalhava, que era uma adega. E depois era Verão, podíamos ir à praia, tomar banho, beber vinho e dançar. Ela trabalhava muito bem nessas alturas, e é quando ela trabalha melhor que está mais feliz, sempre foi assim, quando ela tem ideias e consegue concretizá-las. Mas as ideias é o que ela sempre quer mais, até agora. ‘Dás-me uma ideia? Eu preciso de ideias’. Ela tem a história, ela pode pintá-la, mas às vezes é difícil encontrar a história, é uma das razões por que ela começou outra vez a ler o Eça de Queiroz e aqueles livros, para ter aquela história, para conseguir adaptar aquelas histórias.

No documentário “Paula Rego: Histórias e Segredos”, filmado pelo seu irmão Nick Willing, nesse registo de rara intimidade entre mãe e filho, a Victoria diz que entre os três irmãos sabiam que, na história dos pais, não eram as personagens principais. Consegue desmontar a afirmação? Havia, de algum modo, uma sensação de abandono? Sobretudo em relação à mãe, que assume, no mesmo filme, que os filhos estavam mais próximos do pai.

Eu não sei pelos meus irmãos, mas eu acho que o que o filme mostra é que tínhamos uma sensação de abandono. Aliás, a minha mãe tinha essa sensação de abandono de quando ela era pequena. Eu acho que às vezes os pais transmitem as mesmas coisas que lhes aconteceram, mesmo sem saber e sem querer. A questão do abandono… eles não estavam fora, mas estavam fora no seu mundo. Podiam estar no quarto, mas estavam preocupados com o trabalho. Lembro-me de estar a jantar com eles em Londres, quando era adolescente, e eles só falavam de arte: ‘Giacometti, Francis Bacon’. E eu pensava, ‘estou farta destes artistas! Arte isto, arte aquilo, vou para o meu quarto’.

Vocês queriam viver a vossa infância com eles, é isso?

Sim, eu acho que toda a gente quer, toda a gente precisa. A minha mãe era e ainda é muito querida. Está sempre a abraçar, a dar beijinhos, a dizer que me adora. Por isso não é abandono em termos de uma pessoa que não gosta. Era mais que ela não fazia o papel de mãe, o ter certas regras e ter ‘boundaries’.

Não era uma mãe convencional?

Não, não era convencional. Não era bem uma mãe, era mais uma amiga. E depois havia outras pessoas para fazer aquele papel de mãe, para dizer ‘lava os dentes, vai para a cama, lê isto’.

Era mais o pai que assumia essa função?

O pai lavava a louça, aspirava, fazia mais aqueles trabalhos em casa, estava preocupado se nós tínhamos trabalhos de casa da escola. Às vezes ajudava-me a fazer os mapas para a aula de geografia. E a minha mãe, nunca me lembro de fazer nada disso. Ela estava no seu mundo no estúdio. Os meus pais eram os dois filhos únicos, e por isso não tinham irmãos com quem ter aquela sensação de quem eles eram. Eles tinham uma ideia de quem eles eram bastante isolada. Eu acho que, na geração deles, os pais estavam até menos envolvidos com a vida deles, eles estavam muito sozinhos, sempre a brincar sozinhos. Eu acho que às vezes essas pessoas não são os melhores pais num sentido tradicional. Eu acho que quando nós, os filhos deles, tivemos os nossos filhos, tentamos ser muito mais rígidos. Às vezes se a pessoa diz ‘não’, não é o fim do mundo. ‘Não, não podes fazer isto e aquilo’, é o fim do mundo durante dois segundos e depois pára (risos).

Quando é que começou a ter a percepção do imaginário denso, às vezes perverso, que a mãe deitava sobre a tela? Quando é que começa a acercar-se do estúdio e a embater naquelas figuras às vezes grotescas, naquela teatralidade que lhe desvenda o inconsciente, os medos mais fundos?

É difícil saber porque sempre esteve ali, estava sempre presente. Quando éramos muito pequeninos, ela tinha o estúdio onde trabalhava e quando vivíamos em Londres, depois de vir de Portugal, ela tinha o estúdio num quarto, e às vezes eu ia lá para cima ver. Nessa altura ela fazia colagens, pintava e cortava tudo, era bastante abstracto. E um bocadinho mais tarde, quando ela começou a fazer figuras, depois comecei a lidar mais com isso. Lembro-me que houve uma altura em que estávamos numa escola em Portugal, numa escola internacional chamada St. Julians, ela começou a fazer umas colagens e disse, a mim e ao meu irmão: ‘Eu preciso de um olho, façam-me um olho’. Eu pintei um olho que ela cortou e usou num dos quadros (sussurra). Eu toda orgulhosa, ‘é o meu olho’, eu tinha uns 10 anos. Mas em termos de violência eu penso que foi o quadro “Dogs of Barcelona”, nós tínhamos esse quadro no Estoril, na sala grande, que era a sala onde eu não podia ir porque era tudo branco e só para os crescidos. E na parede havia o “Dogs of Barcelona”, e eu lembro-me de me contarem a história, que eram os cães a quem deram veneno, para matar os cães nas ruas. E havia pessoas que tinham tanta fome que também comeram a comida que tinha o veneno e morreram. Isso foi uma coisa que eu achei extremamente violenta, aquele quadro é extremamente violento, mas também tem a violência do regime de ditadura, que eu não percebia bem nessa altura.

Era ainda muito nova?

Quando aconteceu o 25 de Abril eu já tinha 14 anos, já tinha uma ideia, mas os meus pais não falavam muito disso porque eu acho que tinham medo do que podia acontecer. Lembro-me de uma vez estar em Londres e receber um papel que veio pela porta, era um cartaz a dizer: “Don’t let Marcelo Caetano come for a visit, he is part of a fascist dictatorship”. E eu: ‘Mãe, o que é isto? É uma ditadura?’. E ela: ‘É melhor talvez não falarmos nisso, porque quando estamos em Portugal não falamos nisso’. Eu acho que eles tinham medo do que podia acontecer.

Depois, numa outra fase da Paula Rego, assustavam-na, aqueles animais antropomórficos, mulheres e crianças enquadradas na violência de um Portugal amordaçado pela ditadura?

As figuras das mulheres a sofrer eu não me lembro de ver antes do 25 de Abril. Eu sei que há pouco tempo descobriram uns quadros que ela tinha feito com 15, 16 anos, de mulheres e homens em variadas situações, mas isso foi descoberto há pouco tempo. Eu não me lembro de ter medo da ditadura, necessariamente, nessa altura. Eu lembro-me de ser muito consciente de rico e pobre, das diferenças entre as classes, e de que eu estava do lado das pessoas que podiam comer. E havia uns que faziam o trabalho todo e que estavam do outro lado da porta. E a minha mãe fazia muito bem esses quadros, das criadas atrás da porta, das pessoas a comer e a engordar, dos burgueses. Mas em termos de mostrar o medo da ditadura, isso foi mais tarde. Porque nessa altura ela estava a construir coisas bastante abstractas, antes do 25 de Abril. Mesmo por causa disso, acho eu, para usar mais a metáfora e a sugestão.

Mais tarde ela entra nesses animais antropomórficos e jocosos…

Mais tarde, nos anos oitenta, ela começa a entrar muito mais… Em vez de cortar tudo e colar na tela, começa a pintar no chão, no papel, como fazia quando era criança, e depois começou a brincar muito mais, tinha um toque leve. Mas, ao mesmo tempo, os animais são animais mas não são animais, eles também são representantes de pessoas, às vezes. Para manter a animalidade das pessoas, às vezes são animais.

A Victoria relacionava-se com essas figuras? Como é que entendia esse trabalho?

Eu entendia que era uma coisa autobiográfica, que tinha a ver com a vida da minha mãe e o que ela estava a fazer na vida privada dela, que eu não percebia bem. Nessa altura eu já tinha vinte e tal anos, eu já não vivia em casa. Eu espantava-me com a energia dela. Eu nunca tive medo dos quadros, porque os quadros eram só quadros para mim, nunca tive medo. A minha mãe tem medo das coisas, nesse sentido. O trabalho dela faz-me rir, faz-me preocupada, faz-me zangada, faz-me furiosa, às vezes, e faz-me feliz, faz-me chorar, mas não me faz medo, porque eu confio que está tudo bem.

Mas desperta, fere, magoa…

Por exemplo, a série “Dog Woman” magoa-me muito, mas não me magoa a mim. Eu não me sinto magoada pessoalmente, magoa pela realidade das mulheres, o que representa da realidade das mulheres. E por isso é que é muito importante ter bases em que as mulheres são levadas a sério e são iguais. A violência dos “Dog Woman” fazia-me chorar e magoava-me, mas ao mesmo tempo dava-me uma sensação de liberdade e de luta enorme, porque era o princípio de uma luta contra a dominação masculina. Uma pessoa que é completamente subjugada por um homem. Ok, eu posso gritar, posso berrar e vou chegar lá. Nunca tive medo dos animais, eu acho que são giros.

São lúdicos, também, na sua violência.

Eles estão a ser violentos, mas às vezes estão a ser mais sexy. Há violência, há um bocadinho de sensualidade, há brincadeira, há…

Alguma perversidade…

Sim. Mas isso é tudo uma expressão de emoções que nós todos temos dentro de nós, é uma maneira de pôr aí, em frente de nós, no papel, emoções e pensamentos escuros que nós temos, e pensamentos felizes, que vêm das entranhas para fora. Às vezes faz medo, às vezes é feio, mas conta uma história. E o que a mãe quer sempre dizer é que quer contar a história, é muito importante para ela contar a história, tem que ter a história e tudo é uma história.

A Victoria e os seus irmãos, a Caroline e o Nick, foram educados por dois grandes pintores, a Paula Rego e o Victor Willing. O pai relacionava-se com um dos mais relevantes pintores do século XX, o Francis Bacon. Sentiu-se tentada a seguir esse caminho, ou a pintura e o desenho nunca foram para si um modo de expressão?

Não. Eu e o meu irmão, ele só tem menos 18 meses que eu, lembro-me que éramos pequeninos, estavamos na Ericeira, no Verão, e eu e o Nick pensámos: ‘Vamos fazer umas pinturas e vender, fazer uma exposição na sala e vender à família’. E fizemos montes de desenhos, ‘vamos vender a vinte escudos cada um!’. Pusemos os quadros na parede, os do meu irmão venderam-se todos, eu não vendi nem um. E nesse dia pensei: não, isto não é para mim. Mas não é só isso, com pais assim e uma família assim, não é uma questão de: “Oh, it’s lovely darling”, é mais: “It’s not very good, do it again, do it better”, é algo profissional, é um emprego, é demais. Eu tinha que encontrar a minha coisa, que era diferente, em que eu podia ver se arranjava um bocadinho de atenção para mim, que não era pintar.

Quando é que a vontade de representar se impõe? Quando percebe que esse podia ser o caminho?

Eu pensei logo aos cinco anos, quando eu vi uma casa na Ericeira que era de uma família distante e tinha um teatro na cave, um teatro grande. Faziam lá peças no Verão, eu fui cantar com a minha irmã e a minha prima Ana. Fomos cantar “London bridges falling down”, e no fim da canção eu não consegui sair do palco, alguém teve que vir e levar-me, porque as pessoas estavam a bater palmas e eu fiquei ali, comecei a cantar outra vez.

Aquele era o seu lugar?

Sim. Mas depois estive muitos anos sem seguir isso. Sempre fiz bocadinhos de ‘acting’ em grupos, depois da escola, ia uma ou duas vezes por semana fazer bocadinhos. Só mais tarde é que decidi mesmo perseguir isto, mas já tinha feito várias outras coisas, tinha ido para a universidade, tinha trabalhado, tinha viajado, e só aos 25 anos fui estudar Teatro, no The Drama Studio, em Londres.

Tem trabalhado em teatro, cinema, televisão. Qual o registo onde se encontra mais como actriz? O palco é o lugar de verdade para o actor?

É, eu acho que sim. É o que dá mais satisfação, eu acho que para a maior parte dos actores. Não dá muito dinheiro, paga mal, é o que paga pior, quando paga. A pessoa não o faz para ser confortável, faz-se isto para sentir aqueles nervos, sabe bem, é mais autêntico. E estar ali, ver as caras das pessoas e ouvi-las a rir ou não, a reagir. Eu gosto muito de trabalhar com um grupo de pessoas. Fazer uma coisa em televisão é sempre um grupo, mas a pessoa faz o seu bocadinho e depois eles fazem o bocadinho deles, depois viram a câmara para aqui e ali. No palco estamos todos ali ao mesmo tempo, a fazer a mesma coisa, a respirar juntos.

O seu pai já faleceu há trinta anos, mas a mãe foi sendo sempre uma espectadora do seu trabalho? Havia um encontro entre as duas, nessa dimensão de personagens que ambas partilham?

Não… Ela gosta de me ver na televisão, ela também gosta de ver as minhas peças quando eu escrevo, mas não. A nossa relação tem mais a ver com a pintura dela. Eu também fui modelo em muitos dos quadros dela. Alguns dos “Dog Woman”, “Bride”, “Hogarth”, fiz a Mary Magdelene, naqueles quadros que estão na capela em Lisboa. E a minha filha fez “Little Red Riding Hood”, quando tinha oito ou nove anos, o Capuchinho Vermelho, que é uma série. Eu tenho influência da mãe até um certo ponto, porque ela conta, eu gosto de escrever personagens que são grandes, não quer dizer fisicamente, uma personagem cómica. E a minha mãe faz isso muito bem, quase um exagero, encontra-se a coisa que tem e exagera-se um bocadinho. É uma tradição também de teatro. Mas a nossa comunicação não tem a ver com o meu trabalho, a nossa comunicação tem a ver com o trabalho dela.

E a Victoria também esteve sempre presente no trabalho dela.

Estive sempre presente, quando eu não tinha muito trabalho ia trabalhar para a mãe, porque ser actriz, uma pessoa trabalha um dia, não trabalha no outro.

E tinha que assumir uma personagem perante a mãe, também…

Sim, mas o interessante com ela é que a pessoa tem na cabeça, como actriz, como é que se mostra aquela emoção. A mãe dizia, “estás aqui, perdeste o teu marido e estás triste”, por isso eu fazia-me triste, e ela dizia ‘não’ e punha-me numa posição completamente diferente, que não era nada típica. E o que ela faz muito bem é que nunca faz ‘cliché’. É sempre aquela coisa que a pessoa pensa, ‘eu sei fazer triste’, ‘não, não, levanta a cara, faz qualquer outra coisa’. Como actriz eu aprendo muito com a mãe.

Porque o modo dela de traduzir a expressão não é linear.

Não é linear, e como numa pintura a pessoa só tem uma posição, de cada vez que tem que se mostrar tudo, faz uma grande diferença dez graus para aqui e para ali, a cabeça, pode querer dizer uma coisa completamente diferente.

Sentia conforto nessa relação de trabalho com a mãe?

Muito.

E isso aproximava-vos? Sentia-se mais próxima dela?

Não, infelizmente não. Eu gostava de sentir que pelo menos estava próxima da mãe, mas não mudava a nossa relação, porque a mãe é muito profissional, o que ela vê à frente dela é um modelo e a coisa que ela quer desenhar, e não faz diferença o que é a personalidade da pessoa em si. Para ela, tem muito mais a ver com o físico da pessoa. A Lila, que é a assistente da minha mãe, faz quase sempre modelo para ela, mas houve uma altura em que eu era muito mais magrinha que ela, por isso às vezes ela queria uma pessoa mais magrinha, eu vinha para ser uma pessoa mais magrinha. Não era por ser eu, por ser a filha.

A Victoria escreveu a primeira peça de teatro aos 14 anos e só voltaria à escrita para teatro mais de trinta anos depois. Como é que se dá essa transposição do palco, da cena, para o texto dramatúrgico?

É tudo a mesma coisa, é só uma maneira de dar uma expressão às coisas. Quando eu escrevo melhor é quando eu estou a fazer outra coisa. Quando eu tenho todo o tempo à minha frente, eu não faço nada. A última peça que eu escrevi [“Spring Offensive”] foi quando eu estava a fazer um ano no West End, numa peça de teatro [“The Curious Incident of the Dog in The Night Time”]. Tinha que sair de casa às cinco da tarde, trabalhava, chegava a casa às onze da noite. Entre as dez e as três escrevia, todos os dias. Eu sabia que tinha que parar às cinco porque tinha que trabalhar. Se o dia é só horas à minha frente, eu acabo por não fazer nada.

Precisa dessa disciplina?

Eu preciso de disciplina. A mãe tem muito jeito a ser disciplinada, porque ela sempre foi. Mesmo agora, aos 83 anos, com dores, ela vai todos os dias para o estúdio. Agora é menos, vai quatro dias por semana, à quarta-feira ela está em casa com a secretária a tratar dos papéis e a responder a cartas, ao domingo está em casa com a família, ao sábado às vezes também está em casa. Mas são quatro dias, é das dez da manhã até às sete da noite, ela descansa um bocadinho à tarde.

É esse o lugar que prefere agora, o de narradora de histórias que são depois materializadas em palco?

Se eu fosse uma actriz de sucesso, eu nunca escreveria, nunca teria escrito nada porque estaria a ser uma actriz bem sucedida, porque isso era tudo o que eu queria. Eu não sou uma actriz de sucesso, eu trabalho e depois não trabalho e depois trabalho. Eu não sou famosa, não sou um grande sucesso. Mas isso leva-me à loucura, eu não quero levar a minha vida a pensar, eu fiz um ano no West End, blá, blá, e fiz algo na televisão, tem que ser mais.

Mas retira prazer da escrita para teatro, da construção narrativa que vê depois em palco?

Eu acho que é muito difícil fazê-lo, porque penso que já comecei tarde. Isso magoa, faz-me sentir doente, escrever. Eu não gosto de escrever, mas gosto depois de o ter feito (risos). Eu gosto quando corre bem, gosto de ter graça porque escrevo comédia, eu só escrevo comédia. Isso é do que eu gosto, gosto quando me faço rir quando estou a escrever alguma coisa.

Este é o seu primeiro embate com a China, a primeira vinda à Ásia. O que é que sabia sobre este lugar?

Ouvi sempre falar por causa de Portugal. Lembro-me que, quando tinha 16 anos, um amigo meu veio para cá viver, não sei o que foi feito dele. E era sempre um daqueles sítios, ah, pois, Portugal tem Angola, Moçambique, Macau. E está perto de Hong Kong, há ingleses que vão para Hong Kong e que têm família, uma amiga minha, o irmão trabalha em Hong Kong. Mas eu não sabia nada disto, sabia que tinha sido uma colónia portuguesa, as ruas têm nomes portugueses.

Tinha curiosidade em relação a este lugar?

Tinha, mas eu não sou grande viajante, tenho medo de andar de avião. Tinha muito medo de andar de avião, agora felizmente já está melhor. Mas também era um teste para mim, para ver se conseguia fazer isto, sem ter um ‘mental breakdown’.

A mãe ficou surpreendida com o convite para amadrinhar uma bienal de mulheres artistas em Macau?

Ficou surpreendida, primeiro porque não sabíamos que havia o nome de madrinha para uma coisa destas. Madrinha, mas o que é isso? Ficou surpreendida, ficou muito feliz, mas soube logo de princípio que não podia vir. Está velha e não quer viajar, se ela viaja depois são semanas a recuperar. Ela gosta da rotina dela.

Foi o arquitecto Carlos Marreiros quem fez o convite?

Sim, eu acho que ele já a conhecia. Ele foi visitá-la ao estúdio [em Londres], estava lá a minha irmã e foi a minha irmã que foi convidada depois da minha mãe. Mas a minha irmã não podia ir, eu sou a terceira, nem fui o segundo convite (risos). E talvez até tenham pedido ao meu irmão antes de mim.

O síndrome do irmão do meio…

Pois, pois, sou eu, sempre a olhar para os dois lados (risos).

O que é que a mãe conhece das 131 mulheres que estão representadas nesta bienal?

Eu não sei se ela tinha a lista de nomes. Ela sabia que eram só mulheres, que eram bastantes mulheres.

O que representou para ela ser madrinha numa bienal que privilegia a criação artística no feminino? Ela que sempre retratou o sofrimento na mulher, a subjugação a que tantas vezes está sujeita.

Exactamente. É muito importante ter discriminação positiva, para certas coisas. É dado como garantido que as exposições artísticas são sobre homens e talvez algumas mulheres. E se falarmos numa bienal, pensamos que será com homens e talvez tenha algumas mulheres artistas. Seria fantástico se um dia tivéssemos uma bienal em que seriam todas mulheres artistas e talvez dois homens, em que ninguém repara, ninguém diz que é um espectáculo de homens ou de mulheres. Mas esse dia ainda não chegou, e, tal como com qualquer outro grupo sub-representado, é muito importante puxar pela representação, para mostrar a sua extraordinária qualidade. Isto é um trabalho lindo, e porque não haveria de ser, se são mulheres. Uau, uma mulher pode pintar. Sim, pode.

Porque é que Paula Rego escolheu a obra “Our Lady of Sorrows [Nossa Senhora das Dores]” para a representar nesta bienal?

Eu não sei bem a resposta. Foi ela que escolheu com a Marlborough Gallery, foram eles que mandaram a peça. Sabe que a mãe agora tem vários quadros numa exposição na Tate Gallery, que abriu na semana passada, é fantástica. Ela também tem uns quadros que vão para Paris, vai ter uma grande exposição lá, em Outubro. E tem tudo vendido, por isso a Marlborough Gallery tem uma certa proporção dos quadros da mãe. Eles mandaram esse, em parte porque é de uma história portuguesa, em parte porque é uma imagem religiosa, mas também é uma mulher. É a virgem com as espadas todas.

O que significa aquela peça para ela?

Não sei. Para a mãe o que é que significa, é interessante saber o que significa. Como diz a minha irmã, tem sete espadas, são os sete grandes eventos da vida dela. É uma imagem de protecção.

Quem é que ela está a proteger? Será o seu pai, Victor Willing?

Costuma ser. Eu não sei a história. Sei a história da “Relíquia”, que era do Eça. Isto era uma das coisas que a tia dela, que era muito religiosa, tinha, a figura da Senhora das Dores, com as espadas todas. Isto é a versão que a minha mãe fez disso (risos). E uma das tristezas é o homem, talvez.

Como é hoje a relação com a sua mãe? Aquele muro que na infância sentia existir entre ela e os filhos, esbateu-se?

Não, já não está lá. Ela quando viu o filme, não ficou zangada mas ficou surpreendida: ‘Tu disseste que nós não éramos próximos?’. E não era isso que eu queria dizer, porque quando eu era mais velha, já adolescente, éramos muito próximas, eu ia passar a noite com ela, bebíamos montes de vinho tinto, líamos poesia, fumávamos cigarros. Mas no filme eu estava a falar de quando tinha quatro ou cinco anos. Eu quando era muito pequenina queria sempre a mãe, e nunca era suficiente, porque ela tinha outras coisas. Nós somos muito parecidas, eu e a mãe, em vários sentidos.

Ela continua lá no seu mundo, para o qual vocês vão espreitando?

Sempre foi assim, sempre há-de ser assim. Mas ela tem menos autonomia, tem menos independência. Com menos independência vêm menos segredos, é mais difícil para ela afastar-se, porque precisa um bocadinho de ajuda, não pode estar tão isolada. Está um bocadinho mais frágil, por isso precisa bastante de ajuda. Acho que ainda espreitamos, ainda estamos a tentar entrar para a adega [o estúdio na Casa da Ericeira]. ‘Deixa-me entrar, mãe!’ [recorda, enquanto bate na mesa como quem bate à porta]. ‘Não, estou a pintar, vai-te embora’. ‘Deixa-me entrar, pai, deixa-me entrar!’ [continua a bater na mesa]. ‘Não, a tua mãe disse vai-te embora’.

Ainda estão a tentar entrar, Victoria?

Acho que sim.