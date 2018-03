Índice de preços da habitação cresceu 3,3%

Entre Novembro de 2017 e Janeiro de 2018, o índice global de preços da habitação foi de 257,2, indica a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Este valor corresponde a um aumento de 3,3% em comparação com o período compreendido entre Outubro e Dezembro do ano passado. Em comunicado, a DSEC explica que “este crescimento foi impulsionado principalmente pelo acréscimo de 14% do índice de preços de habitações em construção”. Este conheceu um decréscimo de 0,4%, cifrando-se em 270,7. Foi a zona da Taipa e Coloane que teve a maior subida do índice de preços da habitação, na ordem dos 9%, contra os 2% de aumento da Península de Macau. Quanto ao índice de preços de habitações construídas, o da Península de Macau caiu 0,5% e o da Taipa e Coloane subiu 0,3%. Em comparação com o período de Novembro de 2016 a Janeiro de 2017, o índice global de preços da habitação, o índice de preços de habitações construídas e o índice de preços de habitações em construção aumentaram, respectivamente, 12,8%, 11,8% e 16,8%.

