Empresários locais reconhecem vantagens do MIECF

O Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF) afirma-se como uma “importante plataforma de intercâmbio e cooperação no âmbito das indústrias verdes”. Em comunicado, o MIECF cita três empresários com quem falou e que consideram que o evento “tem vindo a tornar-se cada vez mais proeminente a nível internacional, proporcionando excelentes oportunidades de acesso às mais recentes inovações no sector da indústria ambiental”. Entre eles está António Trindade, director-executivo da CESL-Asia, que conseguiu estabelecer uma parceria no campo da investigação sobre tecnologias inteligentes, encontrando-se o projecto em curso.

Para Trindade, além dos produtos e serviços na área da protecção ambiental em exposição no MIECF, um factor que distingue o evento é a apresentação ‘in loco’ de novos conceitos e “ideias verdes”, indica o mesmo comunicado. Sonny Liu, empresário local ligado à protecção ambiental, afirmou que o fórum é uma “plataforma essencial para as empresas do sector em Macau”, uma vez que lhes oferece “oportunidades de contacto com o exterior e de aprendizagem sobre os diversos padrões ambientais internacionais”. Por sua vez, Daniel Iao disse que a sua companhia conseguiu estabelecer acordos de cooperação com outros parceiros de Macau para o desenvolvimento de jardins verticais e áreas verdes.

A edição deste ano do MIECF, que se realiza entre 12 e 14 de Abril, no Venetian, tem como tema principal “Construir Cidades Sustentáveis para uma Economia Verde Inclusiva”. A principal oradora do evento será Christina Figueres, antiga secretária-executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e uma das arquitectas do Acordo de Paris.