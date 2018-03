Director-executivo da Wynn Resorts apresenta resultados favoráveis no primeiro mês à frente da empresa

No primeiro mês à frente da Wynn Resorts, Matt Maddox teve bons resultados para apresentar aos investidores, ajudado pelo período do Ano Novo Chinês. No total, os três empreendimentos que compreendem o império da Wynn, apresentaram receitas na ordem dos 1,12 mil milhões de dólares norte-americanos, contra os 948 milhões do período homólogo.

Catarina Vila Nova

Os resultados do primeiro mês do novo director-executivo da Wynn Resorts, Matt Maddox, foram favoráveis, avançou a companhia em comunicado. De acordo com a apresentação que o próprio fez aos investidores, “os resultados do semestre até 28 de Fevereiro foram fortes”, com especial enfoque no período do Ano Novo Chinês. Dos três empreendimentos que constituem o portefólio da empresa-mãe – Wynn Macau, Wynn Palace e Wynn Las Vegas –, foi o resort localizado no Cotai que gerou o maior volume de receitas. Durante os dois primeiros meses de 2018, o Wynn Palace ultrapassou a barreira dos 437 milhões de dólares norte-americanos, seguido pelo Wynn Macau, com 418 milhões. O hotel de Las Vegas ficou-se pelos 271 milhões.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, os dois empreendimentos na RAEM registaram melhores resultados. Entre Janeiro e Fevereiro de 2017, o Wynn Macau e o Wynn Palace atingiram, respectivamente, 352 milhões e 318 milhões de dólares norte-americanos. Em sentido contrário, o Wynn Las Vegas conheceu uma descida, ainda que não muito acentuada, das receitas, em cerca de sete milhões de dólares norte-americanos.

Na RAEM, o segmento dos casinos foi o que gerou o maior volume de receitas em ambos os empreendimentos da Wynn. No resort da Península de Macau, este valor ascendeu a 365 milhões de dólares norte-americanos, contra 307 milhões do período homólogo, e no Cotai foi ultrapassada a barreira dos 373 milhões, um aumento face aos 269 milhões do mesmo período de 2017.

Pelo contrário, no resort de Las Vegas, foi o sector dos quartos que gerou mais receitas (80 milhões de dólares), seguido de perto pelo jogo (79 milhões) e pela restauração (78 milhões). Combinados, os sectores dos quartos, restauração e entretenimento e retalho perfizeram, respectivamente, no Wynn Macau e no Wynn Palace, 52,3 milhões e 64 milhões de dólares norte-americanos.

Segundo números anteriormente divulgados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, até ao final do mês passado, os casinos de Macau tinham uma receita bruta acumulada de 50,5 mil milhões de patacas. Este valor corresponde a um aumento de 19,7% em comparação com os 42,2 mil milhões de patacas registados no período homólogo.

Matt Maddox completa agora um mês à frente da Wynn Resorts, após o antigo fundador e director-executivo da companhia, Steve Wynn, ter apresentado a sua demissão na sequência de uma série de acusações de assédio sexual. “Não posso continuar a desempenhar de forma efectiva as minhas actuais funções”, admitiu, na altura, o empresário.