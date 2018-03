China almeja criar novos foguetes de combustível sólido

A China Aerospace Science and Industry Corp, maior fabricante de foguetes do país, tem vindo a reunir esforços para construir cargueiros espaciais de propulsão sólida com poderio semelhante aos homólogos de combustível líquido.

Segundo Hu Shengyun, designer de foguetes da Quarta Academia da CASIC, em Wuhan, o objectivo passa por criar foguetes com propulsores sólidos como veículos de lançamento alternativos para as naves espaciais pesadas.

Todas as naves espaciais de grande porte na China, incluindo grandes satélites e naves espaciais tripuladas, utilizam foguetes de combustível líquido como veículos de lançamento dado que a sua capacidade de propulsão é maior do que a dos modelos existentes de combustível sólido.

No entanto, os motores de propulsão sólida têm outras vantagens: são menos complexos e necessitam de menos tempo nos preparativos antes do lançamento. As suas instalações de lançamento são também mais simples, tal como o seu transporte.

A chave para os foguetes de propulsão sólida é um motor poderoso e confiável, que se encontra actualmente em desenvolvimento na Quarta Academia da CASIC, disse Hu, citado pelo Diário do Povo Online.