Ateliê de Carlos Marreiros excluído do concurso do Hotel Estoril

Devido a uma questão de datas no processo de candidatura, o ateliê de Carlos Marreiros foi excluído do concurso de requalificação do Hotel Estoril. O gabinete de arquitectura de Rui Leão foi admitido, após a entrega de um documento em falta, passando assim nove candidatos à fase seguinte do concurso de concepção de planeamento do Centro Juvenil de Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas do Tap Seac.

Catarina Vila Nova

O ateliê do arquitecto Carlos Marreiros foi excluído do concurso de requalificação do Hotel Estoril, que será transformado no Centro Juvenil de Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas do Tap Seac. Segundo foi ontem explicado pela comissão do acto público, o candidato não foi admitido porque a data do despacho da Direcção dos Serviços de Solos e Obras Públicas (DSSOPT) referente à certidão de inscrição da empresa na DSSOPT era posterior à data para a entrega das propostas. Ambas as candidaturas dos gabinetes de arquitectura de Carlos Marreiros e Rui Leão haviam sido admitidas condicionalmente na terça-feira, tendo que apresentar, até à manhã de ontem, o documento em falta. Rui Leão passou à fase seguinte do concurso, juntamente com outros oito concorrentes.

Das 11 propostas inicialmente apresentadas na terça-feira, restam agora nove, após um concorrente ter retirado a sua candidatura no dia do acto público do concurso e Carlos Marreiros ter ficado excluído. Durante a sessão de ontem, uma das concorrentes, Joy Choi, apresentou uma reclamação sobre a admissão condicional de Marreiros e Leão. Porém, este pedido acabou por ser indeferido pela comissão, que entendeu que o mesmo devia ter sido apresentado na terça-feira e não ontem. “De acordo com a resultado da deliberação de 6 de Março, o concorrente 7 [Rui Leão] foi admitido condicionalmente e, nesse dia, ninguém apresentou reclamação. Por isso, a concorrente 6 [Joy Choi] perdeu o direito de reclamação”, explicou a presidente da comissão.

Os valores das propostas admitidas a concurso variam entre os 12 milhões e os 79,5 milhões de patacas, enquanto que os prazos para a concepção e planeamento vão desde os 165 aos 487 dias. Entre os candidatos encontra-se o ateliê de Maria José de Freitas, que apresentou um orçamento no valor de 35,7 milhões de patacas, propondo-se concluir o projecto em 249 dias. Rui Leão avançou com uma proposta de 22,4 milhões e Carlos Marreiros com16,6 milhões, tendo ambos apresentado o mesmo prazo de 180 dias.

A GL-Construções, Estudos e Projectos de Engenharia é a empresa que apresentou o orçamento mais baixo, de 12 milhões de patacas, e propõe-se a terminar o projecto em 165 dias. O gabinete com o valor orçamental mais elevado foi o Ove Arup & Partners Hong Kong Limited, em mais de 79 milhões de patacas, e foi também o que apresentou o maior prazo para a conclusão do projecto, ou seja, 487 dias. Entre as restantes companhias admitidas a concurso estão o C&V Estúdio de Arquitectura, a Companhia de Arquitectura e Design Chan Kam, a Joy Choi Arquitecta, a King Honor – Consultadoria de Design Internacional e a Sociedade de Consultadoria em Engenharia Civil.

As nove propostas serão agora avaliadas por uma segunda comissão que, segundo foi explicado ao PONTO FINAL pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, ainda não está completamente formada.