Trânsito condicionado na Avenida Panorâmica do Lago Sai Van

Um troço da Avenida Panorâmica do Lago Sai Van, junto do estaleiro do Centro Modal de Transportes da Barra, vai ter vedado o trânsito rodoviário a partir da próxima sexta-feira. Os veículos que se dirijam à Ponte de Sai Van podem circular no novo acesso viário provisório adjacente, para se manter a circulação em duas vias. O Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) explicam que o boqueio do troço deve-se a uma coordenação com a execução da empreitada de construção preliminar da Estação da Barra do Metro Ligeiro. Os dois organismos apelam aos condutores que prestem a atenção à alteração provisória de trânsito e às sinalizações de trânsito, respeitem as ordens dos agentes de trânsito e conduzam com precaução.

