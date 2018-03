Projecto da Biblioteca Central renasce 10 anos depois

O Instituto Cultural lançou ontem o concurso público para a nova Biblioteca Central que prevê para o espaço um teatro experimental, um museu da Polícia Judiciária, um terraço com jardim e uma livraria. Ao PONTO FINAL, os arquitectos Carlos Marreiros, Maria José de Freitas e Carlotta Bruni demonstraram o seu interesse em avançar com uma proposta e mostraram-se a favor de concursos públicos direccionados aos ateliês locais.

Catarina Vila Nova

Uma década após uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção ter ditado a suspensão do projecto da Biblioteca Central, um novo concurso público foi ontem lançado pelo Instituto Cultural (IC), ao qual podem apenas candidatar-se arquitectos locais. Segundo o processo do concurso a que o PONTO FINAL teve acesso, o projecto engloba um teatro experimental, um museu da Polícia Judiciária, salas de exposições e espaços abertos em permanência. A este jornal, os arquitectos Carlos Marreiros, Maria José de Freitas e Carlotta Bruni manifestaram a sua vontade e interesse em apresentar uma proposta, ressalvando que terão ainda que analisar o caderno de encargos.

“Estou entusiasmada com a ideia porque acho que faz falta a Macau uma biblioteca emblemática, o sítio é excelente e, portanto, acho que é um desafio”, considerou Maria José de Freitas. A arquitecta disse que decidiu não participar no último concurso para a Biblioteca Central por se ter apercebido que este “continha algumas incongruências”, como o caderno de encargos não ser “consistente”. Desta vez, surge um factor que é, para Maria José de Freitas, “aliciante”, ou seja, o concurso de ideias. “Para nós, arquitectos, é sempre melhor que seja um concurso de ideias porque valoriza mais a parte da proposta e do conceito”, defendeu.

De acordo com as informações referentes ao concurso público para a elaboração da nova Biblioteca Central de Macau, ontem publicadas em Boletim Oficial, o conceito do projecto preliminar tem um peso de 40% nos critérios de avaliação. O júri terá também em conta o preço da proposta (30%), a estrutura organizacional do concorrente e a composição, currículos e experiência da equipa técnica (25%) e o plano de trabalhos (5%). Os candidatos têm até 9 de Julho para apresentar os seus projectos, sendo que o acto público de abertura das propostas acontecerá no dia seguinte.

Carlos Marreiros, que participou com um projecto em 2008, recordou o “grande investimento” que foi feito na altura para um “concurso com grandes problemas”. Ressalvando que terá ainda que “ler bem o caderno de encargos”, o arquitecto manifestou interesse em apresentar uma proposta “completamente nova”. “Ainda não li o caderno de encargos mas o projecto é interessante e o ‘timing’ parece ser razoável”, considerou.

Também Carlotta Bruni disse que, “em princípio”, participaria novamente. “Temos que ver as condições do concurso porque da outra vez que este concurso foi lançado as condições eram bastante duvidosas portanto ainda tenho que ver. Se as condições forem as condições normais de um concurso, sim. Da outra vez havia umas condições que tinham a ver com a necessidades da administração da altura, agora não sei se serão as mesmas”, disse a arquitecta.

UM MARCO CULTURAL URBANO DE MACAU

No processo do concurso, o IC visionou para a nova Biblioteca Central um espaço que seja um “marco cultural urbano de Macau” e um “portal de conhecimento e transmissão da cultura de Macau”. Para a concretização desta ideia, o local vai conter várias áreas destinadas às crianças, jovens, idosos, aos livros em chinês, ao audiovisual, uma sala de estudo aberta 24 horas, um terraço com jardim, uma livraria e loja de artigos culturais e criativos, uma cafetaria e uma sala de enfermagem, entre outras zonas.

O IC impõe que o Edifício do Antigo Tribunal deva ser “integralmente preservado”, assim como o seu “estilo arquitectónico único e todos os elementos subjacentes de valor cultural, incluindo, entre outros, a estrutura, a fachada, a escadaria principal, a cobertura e o pavimento”. Na entrada, deve ser adoptado o conceito de ausência de barreiras, “para garantir a conveniência de utilização por idosos, pessoas com mobilidade reduzida e portadores de deficiência”.

O organismo estima que a biblioteca possa receber uma colecção de até um milhão de títulos, cem espécies de jornais, mil espécies de publicações periódicas e até 160 mil peças de material multimédia. Estão ainda previstos mais de mil lugares para leitura e cerca de 830 lugares destinados a outros fins. Para assegurar o normal funcionamento do espaço, o IC considera serem necessários entre 120 a 130 funcionários por turno.

OPINIÕES DIFEREM QUANTO AOS CONCURSOS

Ainda que concorde que sejam abertos concursos públicos direccionados para os arquitectos locais, Maria José de Freitas alerta para a possibilidade de existir um “jogo mais ou menos viciado”. “Se da parte do júri do concurso as pessoas não estiverem suficientemente informadas ou se as opiniões das pessoas não forem suficientemente abrangentes numa óptica do que é que é melhor para a cidade, podemos ter um jogo mais ou menos viciado”, considerou a também membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da UNESCO. “É muito importante que os júris de apreciação destas propostas sejam constituídos por pessoas isentas e, além de serem isentas, têm que ser pessoas com uma formação cultural que lhes permita avaliar as propostas em presença”.

Opinião contrária foi defendida pelo arquitecto Mário Duque que afirma não ter confiança nos concursos de arquitectura que se fazem no território. “Todos os concursos que foram feitos em Macau são todos anulados. Não têm percepção da responsabilidade e do esforço que pedem às pessoas, tratam-nos de ânimo leve, não são competentes nas decisões e muito menos nas organizações”, criticou. E que erros encontra Mário Duque nos concursos do Governo? “O principal erro é não saberem apreciar aquilo que recebem e achar que aquilo pode ser tudo inutilizado”.

Por seu turno, Francisco Vizeu Pinheiro é defensor de uma “espécie de equilíbrio entre concursos locais e internacionais”. Isto porque, explica o arquitecto, “os projectos de autores internacionais põem Macau no mapa”. O também professor da Universidade de São José recorda o convite endereçado ao arquitecto Siza Vieira, detentor de um Prémio Pritzker, para requalificar o Hotel Estoril. “Eu concordei que se convidasse um arquitecto de prestígio como o Siza Vieira para fazer um projecto como o Estoril porque isso é como um contributo que fica também para a história da arquitectura internacional. Se é local é outra escala, é completamente diferente”, considerou.