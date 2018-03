Muros no Porto Interior “não vão funcionar”

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) admitiu ontem que não vai conseguir construir os muros para proteger o Porto Interior de inundações antes da nova época de tufões. E uma associação de residentes receia que as barreiras tragam até mais problemas.

Vítor Quintã

O Governo apresentou ontem aos comerciantes do Porto Interior um plano para acabar com as inundações que, de forma crónica, afectam a zona, construindo muros de protecção que possam parar marés até 4,8 metros de altura. Mas uma associação de residentes teme que a emenda possa até ser pior que o soneto, uma vez que os muros vão ter apenas 1,5 metros de altura. E as autoridades admitiram que os muros não vão estar concluídos antes da nova época de tufões.

“Estamos muito preocupados”, confessou ao PONTO FINAL Matt Lei, vice-presidente da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores da Marginal. “Todos os anos há pelo menos seis ou sete tufões que chegam a Macau. Não sabemos se o que aconteceu no ano passado vai acontecer de novo em cinco ou dez anos”, acrescenta o dirigente, referindo-se ao tufão Hato, que em Agosto passado matou 10 pessoas e devastou as zonas costeiras da cidade.

O Porto Interior ainda não recuperou por completo, diz Matt Lei. Muitas lojas do rés-do-chão continuam às voltas com a compra de equipamento para substituir o que foi danificado pelo Hato, e muitos veículos estão ainda à espera de ser reparados, uma vez que os mecânicos se encontram sem mãos a medir. O vice-presidente da associação diz que estão também a trabalhar com a CEM para tentar mudar as instalações eléctricas dos edifícios nesta zona para andares mais elevados, para garantir que não há cortes de energia em caso de novas inundações.

Entretanto, antes da época de tufões, que normalmente começa em Junho, o Governo admite que só pode continuar a utilizar as actuais medidas de prevenção, nomeadamente tapar fendas nas barreiras existentes e garantir que os esgotos do Porto Interior estão desbloqueados. Matt Lei compreende que a comporta de maré é um plano ambicioso e “algo que Macau nunca fez antes”, e que como tal vai demorar vários anos.

Água presa

Na verdade o plano do Governo divide-se em duas partes. A mais ambiciosa, cujo projecto ainda está em estudo e exige um acordo com as autoridades da China continental, prevê a construção de comportas de retenção de maré na foz do canal que separa o Porto Interior da zona de Wanchai, em Zhuhai, para resistir a inundações tão graves que só “ocorrem uma vez em 200 anos”, sublinhou a directora da DSAMA, Susana Wong.

A outra parte do plano prevê a construção de muros de protecção numa extensão de 2,13 quilómetros, desde o Edifício Portuário no Lam Mau até à Escola de Pilotagem junto ao Templo de Má. Xie Yufeng, subdirector do Instituto de Estudo Científico de Recursos Hídricos do Rio das Pérolas, responsável pelo estudo, disse ontem que os muros conseguirão parar inundações em que as marés cheguem aos 4,8 metros de altura, algo que ocorre apenas “uma vez em 20 anos”.

Mas, sublinha Matt Lei, os muros de protecção só terão 1,5 metros de altura. “Isto não é suficiente para nos proteger”, disse o vice-presidente da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores da Marginal, que teme mesmo que o plano cause ainda mais problemas. O dirigente recorda que, durante o tufão Hato, a água trazida pelas inundações para as ruas do Porto Interior “ficou presa, não era possível escoar ”devido a comportas com cerca de 40 centímetros instaladas anteriormente, que tiveram de ser removidas. “Acredito que este plano não vai funcionar de todo”, lamenta Matt Lei.