Maria José de Freitas: “A relação com a água é sempre uma fonte inspiradora”

O desejo de promover o Rio das Pérolas como forma de esbater fronteiras e fomentar a divulgação cultural levou a arquitecta Maria José de Freitas a convidar artistas e arquitectos locais a participarem na exposição de desenho e fotografia associada à conferência “Rivercities crossing borders: history and strategies”. A exposição no Edifício do Antigo Tribunal é inaugurada sábado, 10 de Março, na cerimónia que marca o arranque do Festival Literário de Macau – Rota das Letras.

Cláudia Aranda

A exposição de desenho e fotografia associada à conferência “Rivercities crossing borders: history and strategies”, instalada no Edifício do Antigo Tribunal, integra 32 fotografias e seis desenhos de fotógrafos, arquitectos e artistas de Macau. De Manuel Vicente, Ung Vai Meng e Adalberto Tenreiro são apresentados desenhos, enquanto que de Francisco Ricarte, Nuno Assis, João Miguel Barros, Chan Hin Io, Carmo Correia, António Mil-Homens e Gonçalo Lobo Pinheiro são mostrados trabalhos fotográficos.

A exposição “espelha mais uma realidade local, esta relação da cidade com o rio”, explica a curadora e mentora do projecto, a arquitecta Maria José de Freitas. “São temas muito contemporâneos retratados nos desenhos de Ung Vai Meng e nas fotografias dos nossos artistas. Por exemplo, Lai Chi Wun, um património e uma identidade que se quer preservar”, diz. “Há uma comunicabilidade que tem a ver com este conceito de rio, com a aproximação de margens e de diversos saberes culturais, que é a pintura o desenho a fotografia a literatura”, descreve Maria José de Freitas.

O ponto de partida foi a sensação de distância, a impressão de que cidade vivia de costas voltadas para o rio. “Por vezes penso que se está a perder a relação, que o rio, em certas alturas, constitui mais uma barreira do que um ponto de ligação. A cidade divorciou-se da água, existem uma série de obras de construção e de tapumes e as imagens que retemos e memorizamos são mais de ruptura do que de aproximação”, diz.

Partindo daquele pressuposto, Maria José de Freitas convidou vários artistas e fotógrafos a contrariarem a ideia e a “procurarem essas imagens da relação da cidade com o rio, de maneira a criar uma certa apetência nas pessoas pela vivência de rio, que o rio nos aparecesse como um elemento de ligação possível ou passível de exploração, ao invés de um elemento de corte, foi uma ideia que fui transmitindo”, explica a arquitecta.

No conjunto dos trabalhos surgem temáticas como “a actividade dos pescadores e a aproximação dos barcos”. “Neste aspecto o Porto Interior é muito sugestivo e aparece muito retratado”. Também há actividades religiosas ligadas ao rio. A ponte que atravessa o rio, mas permite a ligação entre as margens, nas fotografias a preto e branco de João Miguel Barros.

Na arte e na vida real, as margens do rio esbatem-se

A partir destas imagens, a percepção da proximidade com o rio passa a ser mais real. Usando como exemplo o trabalho do fotógrafo Chan Hin Io, a curadora refere que “algumas grandes panorâmicas mostram até que ponto, neste momento, já não existem barreiras no Delta do Rio das Pérolas. A integração é, de facto, visível. Não há Macau de um lado e a China do outro, é tudo o mesmo estuário, é o mesmo rio. Estamos no século XXI e há, ao nível da imagem, uma grande cumplicidade”, afirma. As imagens comprovam que já não há limites, as margens esbatem-se, afirma a curadora.

O objectivo da exposição vai nesse sentido, mostrar “esta ideia de comunicabilidade que gostaríamos de transmitir e que nos parece que esta exposição vai conseguir concretizar e exponenciar”, afirma Maria José de Freitas. “A relação da cidade com o rio, desse extravasar de uma cumplicidade da cidade com o rio. Gostaríamos que houvesse mais permeabilidade entre uma situação e outra”, acrescenta.

A arquitecta acredita que essa reaproximação já está a acontecer na realidade local. “Se observarmos os desenvolvimentos actuais, a própria população está atenta a isso, procura-se nos novos aterros que essa ligação seja mais evidenciada e vivenciada. Portanto, todos os percursos ao longo do rio devem ser cuidados e apetrechados de forma a que se tornem mais convidativos, em termos recreativos, intelectuais, porque a relação com a água é sempre uma fonte inspiradora. É esse aspecto positivo que pretendemos evidenciar quando convidamos os artistas e lhes falo nessa ideia, e que estamos a conseguir concretizar”, conclui.

Nas obras expostas incluem-se um painel da autoria do arquitecto Manuel Vicente, intitulado “Plano da Baía da Praia Grande”, com montagem do arquitecto João Palla. De Ung Vai Meng, artista plástico e antigo presidente do Instituto Cultural, vai ser possível ver desenhos a lápis sobre papel, realizados em 2017, que mostram o Porto Interior e os estaleiros de Lai Chi Vun. O arquitecto Adalberto Tenreiro apresenta desenho a caneta de feltro sobre papel, da Igreja da Penha e templo de A-Má, realizado em 1995, e dos cemitérios de Coloane e da Taipa, de 2006. Os restantes artistas apresentam fotografia realizada em diferentes épocas.