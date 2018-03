Mais de 450 postos vagos no sector das lotarias e outros jogos de aposta

Num ano, apenas 95 do total de vagas de trabalho no sector das lotarias e outros jogos de apostas foram ocupadas, avançou ontem a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos. No final do quarto trimestre de 2017, existiam 460 vagas no sector, sendo que a maioria das vagas pertencia aos empregados administrativos (49,6%) e 100 destinavam-se a croupiers. O âmbito do inquérito exclui os promotores e colaboradores de jogos.

O ano de 2017 terminou com um total 56.634 pessoas a trabalhar a tempo inteiro no sector das lotarias e outros jogos de aposta, mais 1.5% comparando com o final do quarto trimestre de 2016. Um total de 24.453 eram croupiers, número que representa uma subida de 1.7%.

Em relação aos requisitos de recrutamento, apenas 38,7% das vagas requeriam experiência profissional, 87,4% exigiam habilitações académicas inferiores ou iguais ao ensino secundário complementar, 90% requeriam o domínio do mandarim e 31,1% exigiam o do inglês.

Durante o quarto trimestre de 2017 foram recrutados 1.518 trabalhadores, os quais corresponderam a um aumento acentuado de 129,3%, face aos 662 registados no quarto trimestre de 2016. “Estes indicadores reflectem que foram preenchidas algumas vagas no sector das lotarias e outros jogos de aposta”, refere a DSEC em comunicado.

Quanto à formação profissional neste sector, 103.487 participantes frequentaram cursos de formação profissional fornecidos pelas empresas do jogo, correspondendo a um aumento substancial de 98,9%, em termos anuais. “Realça-se que a maioria de formandos participou nos cursos de “comércio e gestão” (58,1%), seguindo-se os formandos dos cursos de “lotarias e entretenimento” (16,9%)”, aponta o mesmo organismo.

Os resultados do Inquérito às Necessidades de Mão-de-Obra e às Remunerações do Sector das Lotarias e Outros Jogos de Aposta mostra ainda que, em Dezembro de 2017, a remuneração média (excluindo as participações nos lucros e os prémios) dos trabalhadores a tempo completo situou-se em 22.940 patacas, correspondendo a um acréscimo de 4,3% em termos anuais. Já a remuneração média dos croupiers cifrou-se em 19.850 patacas, registando-se um crescimento de 5,4%.