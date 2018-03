Mais de 100 propostas para concurso de táxis movidos a energia eléctrica

Foram apresentadas um total de 110 propostas no âmbito do concurso público para a concessão de alvarás de exploração de táxis eléctricos. A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) adiou o prazo de entrega das candidaturas para o dia 26 de Março e ouviu ontem as opiniões do sector.

Joana Figueira

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Trânsito (DSAT) já recebeu 110 propostas para o concurso público para concessão de 100 alvarás de exploração de táxis movidos a energia eléctrica. O número foi avançado pelo director da Divisão de Veículos da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Chan Io Fai, depois de uma sessão de esclarecimento sobre o concurso que vai decorrer até ao próximo dia 26. Uma das principais preocupações manifestadas pelo sector dos taxistas e durante o encontro de ontem, que também contou com a participação do sector de importação de veículos, relaciona-se com o número de postos de carregamento das viaturas.

“O sector privado está preocupado com a oferta do número de lugares de carregamento”, revelou Chan Io Fai. Os candidatos aos alvarás de táxis eléctricos poderão utilizar os 119 lugares de estacionamento com carregamento para este tipo de viaturas existentes em 26 auto-silos distribuídos pela península, Taipa e Coloane. Acrescem 28 lugares de carregamento rápido, que demora, pelo menos, meia hora ou 1 hora. “Normalmente os lugares de carregamento regular demora seis horas para carregar o veículo na totalidade”, indicou o director da Divisão de Veículos da DSAT.

Chan Io Fai reiterou que “o Governo tem o papel de complementar o sector privado no carregamento, portanto o ideal seria o sector privado também ter o equipamento para carregar o veículo”. “A DSAT já recebeu as 110 propostas, mas comparando com os concursos públicos anteriores, normalmente a DSAT recebia mais de 500 propostas. O objectivo deste concurso público é para a concessão de veículos eléctricos, portanto há esta diferença de números de proposta apresentados”, disse Chan Io Fai, também em forma de explicação sobre o prolongamento do prazo das candidaturas.

O responsável da DSAT afirmou que “os concorrentes são mais ponderados em relação à apresentação desta proposta” e, por isto, tornou-se necessário “dar mais tempo aos residentes para conhecerem melhor os veículos eléctricos”. Nove modelos de viaturas movidas a energia eléctrica já foram homologadas pela DSAT.

O preço-base de cada alvará é de 200 mil patacas, ao qual acresce o selo da verba no valor de 10%; uma caução no valor de 50 mil patacas também deve ser paga. O titular do alvará compromete-se a utilizar apenas veículos eléctricos, com lotação para quatro passageiros, sem contar com o condutor. Os veículos terão de ser equipados com Sistema de Navegação Global por Satélite e os dados recolhidos devem ser enviados à DSAT para fins de análise de trânsito.

As vantagens na aquisição deste tipo de viatura estão na isenção do imposto sobre veículos motorizados e no menor custo de utilização, garantiu a DSAT no lançamento do concurso público. Contam-se mais de 250 veículos eléctricos em circulação em Macau. Os dados registados até ao terceiro trimestre do ano passado mostram que o Governo utiliza 17 viaturas movidas a energia eléctrica. Continuam sem circular autocarros – sejam ‘shuttles’ ou autocarros públicos – no território. As concessionárias MGM e City of Dreams já apresentaram requerimento para uso de autocarros eléctricos.