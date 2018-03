Incidente na Central Nuclear de Yangjiang

Os Serviços de Polícia Unitários (SPU) receberam ontem do Gabinete da Comissão de Gestão de Emergência Nuclear da Província de Guangdong um comunicado sobre uma ocorrência na . De acordo com uma nota divulgada pelos SPU, a 6 de Março, durante uma acção de manutenção planeada para a unidade 1 da mesma central nuclear, “o pessoal operacional fez disparar o alarme do sistema de monitorização enquanto desbloqueava o sistema de operação. O sistema de monitorização voltou ao seu estado normal depois do pessoal ter imediatamente suspenso a operação”. De acordo com os SPU, e segundo a Escala Internacional de Acidentes Nucleares, o sucedido “foi classificado como um incidente operacional de nível abaixo da escala, também conhecido como acontecimento de nível 0”. Escreve o organismo que “o incidente não afectou o funcionamento seguro da central, a saúde do seu pessoal operacional, da população e do ambiente adjacente à referida central”.

