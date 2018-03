Governos locais da China passam a financiar-se através de emissão de obrigações

Os governos locais da China passam a partir deste ano a financiar-se apenas através da emissão de obrigações, anunciou ontem o ministro das Finanças chinês, Xiao Jie, como parte do esforço do país para reduzir o endividamento. Xiao frisou que aquela passa a ser “a única forma legal” de as administrações locais se financiarem, enquanto a captação de fundos através de outras vias – incluindo empréstimos bancários – será punida.

O responsável pelas Finanças da China falava numa conferência de imprensa por ocasião da sessão anual da Assembleia Popular Nacional (APN), o órgão legislativo máximo do país. O conjunto das obrigações emitidas pelos governos locais não poderá ultrapassar 1,35 biliões de yuan (172.000 milhões de euros), um aumento de 550.000 milhões de yuan (70.000 milhões de euros), face ao ano anterior.

No final de 2017, a dívida da China fixou-se em 29,95 biliões de yuan (3,8 biliões de euros), o equivalente a 36,2% do PIB (Produto Interno Bruto). Xiao considerou que o nível de endividamento do país é “relativamente baixo”, comparado ao dos países desenvolvidos e outros emergentes, e afirmou que será mantido nos próximos anos.

O Governo chinês está a prestar muita atenção à gestão da dívida pública e está decidido a “combater irregularidades nas vias de financiamento”, como os empréstimos concedidos por entidades à margem do sistema bancário, disse. O ministro avançou ainda um corte nos impostos para particulares e empresas e insistiu no objectivo do país de reduzir o déficit fiscal até 2,6% do PIB, abaixo da meta de 3% fixada no ano passado.