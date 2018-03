G2E Asia 2018 aponta o foco para lotaria e tecnologia de jogos

Na 12ª edição da Global Gaming Expo (G2E) Asia a aposta vai ser na tecnologia de jogo, na “experiência integrada de resort” e no “Digital Content & Technology” (ou conteúdo digital e tecnologia, em português), um expositor dedicado ao desenvolvimento de jogo online e aos fornecedores de tecnologia. A organização do evento que terá lugar no The Venetian Macau entre os dias 15 e 17 de Maio avançou ontem, em conferência de imprensa, que a G2E Asia integrará amostras daquilo que se faz na indústria de fabrico de máquinas de jogo electrónico.

“Têm havido muitos investidores do mercado do jogo a investir em instalações físicas de casinos mas, recentemente, tem-se notado a tendência para investimento em lotaria, apostas desportivas (…). Essa é a razão para trazermos este conteúdo”, disse Josephine Lee, directora de operações da Reed Exhibitions Greater China, organizadora do evento, citada pela Macau News Agency.

A responsável adiantou ainda que Lawrence Ho, director executivo da Melco Resorts and Entertainment, será um dos oradores principais na G2E Asia deste ano. Na lista de oradores, juntam-se ao empresário local líderes e influenciadores da indústria, que irão falar sobre o desenvolvimento regional do sector do jogo ou os desafios que os operadores asiáticos enfrentam actualmente.

Em comunicado, a G2E Asia garante que vai acolher mais de 220 expositores e antecipa que cerca de 17.000 visitantes locais e internacionais estarão presentes nesta 12ª edição. O evento anual recebeu, em 2017, quase 13.000 visitantes de 84 países e regiões, tendo gerado um volume de negócios que atingiu os 21.95 milhões de dólares americanos.

A G2E Asia deste ano vai acontecer a par da Asia Lottery Expo and Forum, um evento que serve de plataforma de conhecimento e rede de contactos destinada a profissionais da lotaria. J.F.