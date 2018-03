Donald Tsang paga milhões em caso ligado a viagens a Macau

O antigo Chefe do Executivo de Hong Kong, Donald Tsang, terá de pagar 4,6 milhões de dólares de Hong Kong em custas judiciais por ter tentado influenciar o júri e recusar-se a colaborar na investigação de um caso de corrupção que envolveu a oferta de uma viagem e banquete em Macau.

Vítor Quintã

“Estou completamente disponível para colaborar” com a investigação da Comissão Independente contra a Corrupção de Hong Kong (ICAC, na sigla inglesa), disse em Fevereiro de 2012 Donald Tsang Yam-kuen. Isto após notícias terem revelado que o então Chefe do Executivo da cidade vizinha tinha aceite uma viagem e um banquete em Macau, oferecidos por magnatas. Mais de seis anos e dois julgamentos inconclusivos depois, o Tribunal de Primeira Instância de Hong Kong ordenou que Donald Tsang pagasse um terço das custas judiciais, cerca de 4,6 milhões de dólares de Hong Kong, por afinal não ter colaborado com a investigação, acusando ainda o antigo político de ter tentado influenciar o júri.

No ano passado Donald Tsang foi condenado a 20 meses de prisão por ter cometido graves irregularidades no desempenho do cargo de Chefe do Executivo, mas, em dois julgamentos independentes, o júri não conseguiu chegar a um consenso sobre o crime de corrupção. A acusação incluía uma viagem de ida e volta a Macau num iate – propriedade de Charles Ho Tsu-kwok, dono do jornal Sing Tao, e do promotor imobiliário Thomas Lau Luen-hung – e um banquete no empreendimento City of Dreams.

Os procuradores de Hong Kong acabaram por desistir de ir a um terceiro julgamento, mas pediram à justiça que forçasse o antigo político a pagar parte das custas judiciais. O juiz Andrew Chan Hing-wai concordou e criticou ferozmente Donald Tsang, sobretudo por “não ter dado qualquer ajuda que fosse” à investigação do ICAC. Pelo contrário, acrescenta o veredicto divulgado na terça-feira, a atitude do ex-Chefe do Executivo “esteve longe de ser cooperante”, tendo mesmo obrigado a acusação a “comprovar matérias insignificantes ou factos inegáveis”.

Influenciar o júri

O resultado foi que “uma enorme quantidade de tempo e recursos humanos foram dedicados a esta investigação de forma desnecessária”, lamenta o juiz. O Ministério Público de Hong Kong estimou o custo do primeiro julgamento em cerca de 15 milhões de dólares, pagos pelos contribuintes da região. “Há circunstâncias especiais que justificam” que Donald Tsang seja ordenado a pagar parte das custas judiciais, diz a sentença.

“A Lei Básica exige que o Chefe do Executivo seja uma pessoa íntegra, nomeadamente uma pessoa de palavra, o único cargo público no nosso enquadramento constitucional com um tal requerimento”, sublinhou Andrew Chan. Mas, além de não cumprir de todo a promessa de colaborar com a investigação, Donald Tsang foi ainda mais longe e tentou mesmo influenciar o júri do segundo julgamento por corrupção, escreveu o juiz.

Durante o segundo julgamento, “e sobretudo perto do final”, uma empresa de relações públicas regularmente acompanhou antigos colegas do político, incluindo a actual Chefe do Executivo, Carrie Lam, e “importantes figuras religiosas”, que se sentaram na área reservada a familiares e amigos de Donald Tsang. “O objectivo era sem dúvida frisar junto do júri que o réu era uma boa pessoa e tinha apoio de pessoas dos vários quadrantes da sociedade”, diz o juiz.

Andrew Chan admite que, se tivesse sabido da situação mais cedo, teria “ponderado dispensar todos os jurados”. O veredicto frisa mesmo que o Governo de Hong Kong deveria “pensar seriamente” em proibir os julgamentos por júri em casos onde possa haver tentativas de influenciar os jurados. Afinal, avisa o juiz, não é por acaso que, “em anos recentes, quando os ricos e poderosos foram acusados de infracções penais, todos tentaram por toda e qualquer via que os seus casos fossem julgados perante um júri”.