Conferência oferece uma visão genérica do passado para tirar ilações para o futuro

“Rivercities crossing borders: History & Strategies” aborda o papel dos rios no desenvolvimento das cidades, tendo Macau e outras cidades asiáticas como referência. O objectivo da conferência é “oferecer uma visão genérica do que foi o passado”, para “tirar ilações para o futuro”, tendo em vista os mega-projectos em curso como o do Grande Delta do Rio das Pérolas, que engloba 11 cidades. A conferência organizada pela arquitecta Maria José de Freitas conta com a participação de oradores provenientes da Malásia, Hong Kong, Wuhan e Macau. O evento insere-se no Festival Literário de Macau – Rota das Letras, e está agendado para 16 de Março, às 18h.

Cláudia Aranda

Os rios enquanto rotas, vias de comunicação e diálogo, com uma função na disseminação cultural, da literatura, das religiões, do conhecimento científico e dos costumes. Os desafios e as oportunidades que a história revela, de maneira a encarar o futuro, tendo em vista os mega-projectos em curso como o do Grande Delta do Rio das Pérolas. Estes são alguns dos pontos em análise na conferência “Rivercities crossing borders: History & Strategies”, que se realiza a 16 de Março, às 18h, no Edifício do Antigo Tribunal, dentro da programação do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. A conferência é acompanhada de uma exposição temática, que inclui desenhos, fotografias e mapas antigos, reflectindo a evolução da cidade de Macau e a sua relação com o Rio das Pérolas.

“Até que ponto foi importante a travessia marítima e a chegada ao delta de um rio que depois permitiu a penetração para a China”, para o “desenvolvimento urbano, de uma vila que se transforma em cidade”, em que “o rio desempenha um papel de via de comunicação” e não de “barreira”. “Este é um tema que me interessa e que interessa explorar”, explica ao PONTO FINAL a mentora deste projecto, Maria José de Freitas.

A ideia de organizar a conferência e a exposição de desenhos e fotografias está relacionada com o trabalho de investigação que a arquitecta está a desenvolver sobre a expansão portuguesa, as viagens marítimas, a chegada a Macau e “a própria identidade desta cidade que se foi formando com a miscinização”.

O rio enquanto estrada para territórios por descobrir

“A partir do momento em que há a chegada ao território há uma tentativa de apropriação do território, há a sedimentação da parte administrativa e, portanto, tudo isto obedece a uma determinada linguagem que acaba por ser idêntica ao que se passou noutros territórios de colonização portuguesa”, explica Maria José de Freitas, que faz parte da ICOMOS (International Council on Munuments and Sites), inserida na UNESCO.

Neste processo “o rio é uma estrada sem necessidade de ser aberta, não é preciso desbravar mato, não é preciso construir a estrada, a estrada já lá está, é o próprio rio”. Os rios foram, assim, “as primeiras rotas de progresso e difusão, as primeiras vias de penetração no interior de territórios por descobrir”. “O aparecimento de Macau no estuário do Rio das Pérolas como forma de chegada a Cantão foi importantíssimo. A cidade desenvolveu-se aqui, porque era um porto de fácil acesso, e porque o estuário do rio permitia a penetração para o interior. Isto foi importante no desenvolvimento da cidade, na presença dos portugueses e constituiu uma forma de divulgação cultural muito importante”. Permitiu moldar “um determinado ambiente urbano e social”, sendo que, estes aspectos tiveram, depois, influência na literatura na poesia na pintura, sendo visível nos desenhos do pintor inglês George Chinnery, explica a arquitecta.

Neste diálogo entre Ocidente e Oriente as cidades costeiras desempenharam “um papel fulcral, ainda hoje reconhecido, e que pode conduzir à descoberta de novas valências e possibilidades de progresso”. Maria José de Freitas conta que teve a oportunidade de encontrar uns colegas do grupo do ICOMOS e de lhes expor este tópico das ‘Rivercities’. “O tema é aliciante e encontrou alguns adeptos”, diz.

Da pirataria à criação de “um novo horizonte urbano”

Cinco oradores provenientes de cidades costeiras na Ásia marcam presença na conferência de dia 16 de Março, dividida em duas partes. A primeira secção é dedicada a “uma digressão histórica sobre o que foi o comércio e a difusão cultural no século XIX, no Delta do Rio das Pérolas”, explica Maria José de Freitas.

O académico Robert J. Antony, da Universidade de Guangzhou, vai falar sobre os piratas de Macau “numa perspectiva histórica”. “Embora Macau seja certamente importante pelo seu multiculturalismo e enquanto ponte entre o Oriente e o Ocidente, a pirataria revela, no entanto, outro lado importante, mas mais sombrio da história da cidade”, escreve o académico no resumo da sua apresentação.

Também nesta introdução histórica, Kenneth Wong, da Malásia, vai abordar urbanizações estabelecidas nas margens de rios, como Ipoh, Kuala Lumpur e Malaca. Ipoh surgiu da vila malaia de Palau ao longo das margens do rio Kinta na década de 1880. A capital da Malásia, Kuala Lumpur, significa “estuário enlameado”. “Do seu papel enquanto ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente no século XVI, o rio Malaca transformou-se num destino turístico”, descreve o fundador de várias publicações culturais relacionadas com o património.

“Depois enveredamos para uma perspectiva mais contemporânea para percebermos o que aconteceu ao longo do século XX nestas cidades”. No caso de Macau o arquitecto João Palla, que teve a oportunidade de trabalhar com Manuel Vicente, vai abordar a intervenção na baía da Praia Grande e o que foi “a criação deste novo horizonte urbano, desta expansão que permitiu uma nova visão da cidade, que respeita alguns dos condicionalismos pré-existentes, mas que abre uma frente para o futuro. Nesta abordagem é importante perceber quais é que são as aberturas para o futuro”, salienta Maria José de Freitas.

A apresentação de João Palla tem como tema “Manuel Vicente e o Plano da Baía da Praia Grande de Macau – Uma visão do passado para o futuro”, e tenciona “promover um debate sobre o actual planeamento urbanístico de Macau, observando o Plano da Baía da Praia Grande”, desenhado pelo arquitecto Manuel Vicente (1934-2013).

XU Ying tem estado dedicada ao desenvolvimento urbano e à preservação do património da cidade chinesa de Wuhan. A investigadora vai oferecer uma visão geral de como os rios contribuíram para a transição no sentido de “uma moderna cidade de Wuhan”. “A professora vai falar sobre o que tem sido o trabalho desenvolvido em Wuhan no reaproveitamento das antigas zonas industriais, apetrechando-as para um desenvolvimento mais contemporâneo”, explica Maria José de Freitas.

Para fechar a conferência, o orador que vem de Hong Kong, Wallace Chang, vai falar dos grandes projectos em curso por parte de municípios de governos, designadamente o mega projecto do Grande Delta do Rio das Pérolas, que engloba 11 cidades desta região, nove na China continental, mais Macau e Hong Kong. “A partir de uma visão genérica do que foi o passado, vamos tirar ilações para o futuro”, concluiu a organizadora do evento.