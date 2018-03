Cidadão da China continental detido por tráfico de droga

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) deteve, esta terça-feira, um cidadão da China continental por tráfico de droga, anunciaram ontem as autoridades em conferência de imprensa. O homem, de 35 anos e portador de salvo-conduto, tinha na sua posse mais de 70 gramas de ‘ice’ e 38 comprimidos de ‘mu ku’ e também “dezenas de palhinhas e um rolo de papel de estanho”, que foram apreendidos, avançou Lei Tak Fai, comissário do CPSP. O mesmo responsável disse ainda que o caso iria ser encaminhado para o Ministério Público durante a tarde de ontem e que o suspeito iria ser acusado dos crimes de tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e detenção indevida de utensílios ou equipamentos.

Segundo explicou o comissário, na tarde de terça-feira os agentes do CPSP estavam a patrulhar a área junto à Avenida de Lopo Sarmento de Carvalho quando detectaram um indivíduo “com atitudes suspeitas” pelo que foi interceptado pelas autoridades. “O homem mostrou uma cara muito nervosa e não conseguiu exibir qualquer documento identificativo”, acrescentou Lei Tak Fai. No apartamento do suspeito, as autoridades encontraram “uma quantidade considerável de ‘ice’ e ‘mu ku’” dividida em vários sacos de plástico pequenos, tendo o indivíduo sido detido e levado para a esquadra pelas 15 horas do mesmo dia.

Detido pelas autoridades, o homem acabou por confessar a autoria dos crimes e disse que as drogas lhe tinham sido fornecidas por uma outra pessoa, sobre a qual não revelou quaisquer detalhes. As autoridades estão a investigar este alegado fornecedor mas, até à tarde de ontem, não tinham conseguido obter quaisquer informações. O suspeito revelou que o último encontro entre ambos tinha sido nesta segunda-feira mas que, em Dezembro, o mesmo homem tinha-lhe fornecido estupefacientes por duas vezes.

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas varia de um a 16 anos de prisão, consoante o tipo de droga. Quem cometer o crime de detenção indevida de utensílio ou de equipamento incorre numa pena de prisão de três meses a um ano ou numa pena de multa de 60 a 240 dias. C.V.N.