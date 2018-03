Benfica vira o resultado e alcança vitória histórica na Taça AFC

O Benfica de Macau estreou-se ontem na fase de grupos da Taça AFC com uma vitória graças a uma segunda parte de luxo realizada pelos comandados de Bernardo Tavares, que conseguiram vencer 3-2 depois de terem ido para o descanso a perder por 2-0.

Texto e fotos: Pedro André Santos

Foi uma noite memorável para os cerca de 1.200 adeptos que se deslocaram ontem ao Estádio da Taipa para a estreia do Benfica de Macau na fase de grupos da Taça AFC. Pela frente, os encarnados tinham o Hang Yuen, de Taiwan, uma formação teoricamente mais acessível em comparação com as outras duas equipas do grupo, oriundas da Coreia do Norte, mas que mesmo assim prometia criar muitas dificuldades à formação local fruto sobretudo da sua experiência.

A equipa comandada por Bernardo Tavares entrou bem na partida, pressionando o adversário nas linhas ofensivas à procura de marcar, enquanto que o conjunto formosino estava mais na expectativa, semeando o pânico na área adversária através de lances contra-ataque.

Depois de algumas oportunidades desperdiçadas pela equipa da casa, e um pouco contra a corrente do jogo, o Hang Yuen inaugurou o marcador à passagem do minuto 18 por intermédio de Chen. As “águias” procuraram reagir mas foram os forasteiros que voltaram a marcar, novamente pelo número 9 da equipa de Taiwan, desta feita aos 33 minutos. Cinco minutos depois mais uma má notícia para a equipa da casa, obrigada a substituir o avançado Nicholas Torrão por lesão.

Pouco depois, Leonel Fernandes teve nova boa oportunidade para reduzir o marcador, mas sem sucesso. O intervalo chegou e era visível o semblante carregado no rosto dos jogadores da equipa da casa, conscientes que poderiam ter terminado os primeiros 45 minutos com outro resultado.

Segunda parte de luxo

Depois do descanso o Benfica sabia que para entrar na discussão do resultado teria que marcar cedo, e foi o que acabou por acontecer, aos 49 minutos, através do central Nguema. As “águias” continuaram a pressionar e ao minuto 61 Leonel Fernandes conseguiu finalmente encontrar o caminho para o golo.

O empate no marcador teve o condão de animar ainda mais a claque dos encarnados que começou a gritar “só mais um” nas bancadas. Apenas dois minutos depois o mesmo Leonel bisou no encontro para delírio dos cerca de 1.200 adeptos nas bancadas.

A “cambalhota” no marcador foi alcançada em apenas 20 minutos mas os encarnados não tiraram o pé do acelerador, embora com bastantes cautelas, já que o conjunto do Taiwan tornou-se mais atrevido.

Até ao final houve algumas oportunidades de parte a parte, mas o resultado acabou por não se alterar até ao derradeiro apito do árbitro.

Momento histórico

No final da partida, os jogadores fizeram questão de agradecer aos adeptos o apoio constante ao longo dos 90 minutos. O técnico Bernardo Tavares era naturalmente um homem satisfeito, enaltecendo o feito dos encarnados nesta sua estreia na Taça AFC.

“Na primeira parte tivemos cinco oportunidades contra três deles, nós falhámos as cinco e eles marcaram duas. Falámos ao intervalo, mudámos a atitude, e depois o primeiro golo tirou todo o nervosismo que havia num ou noutro jogador, soltou a equipa que começou a jogar em cima deles. Isto é um dia histórico para o nosso clube e para o futebol em Macau, não é fácil organizar um evento destes”, disse Bernardo Tavares, deixando ainda uma palavra de agradecimento à direcção do clube pelo feito.

O treinador do Benfica de Macau recordou que não foi fácil chegar ao balneário e ver “sete dos 11 jogadores com a cabeça baixa”, especialmente tendo em conta a prestação dos primeiros 45 minutos. “Disse aos jogadores para levantarem a cabeça, não é fácil estar a perder 2-0 e sentir que estamos a ser melhor do que eles. Mas passados dois ou três minutos toda gente tinha a cabeça levantada, e aquilo que foi dito foi feito em campo”, salientou.

Leonel Fernandes, uma das figuras do encontro, referiu que foi uma “noite feliz para o Benfica”, lamentando apenas não ter sido mais profícuo ao nível da concretização. “Fui a cereja no topo do bolo mas não fui eu que fiz o bolo, só concretizei, e mesmo assim podia ter concretizado mais e dado uma noite mais tranquila aos adeptos e aos meus colegas. É uma vitória acima de tudo da equipa e do acreditar, até ao fim”, disse o avançado dos encarnados.

A próxima jornada da fase de grupos realiza-se a 14 de Março, com uma deslocação à Coreia do Norte para defrontar o Hwaebul, que no jogo inaugural perdeu por 1-0 com o 25 de Abril, igualmente da Coreia do Norte.