Vice-director-geral da UNESCO convidado a participar em fórum cultural em Macau

O vice-director-geral da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), Getachew Engida, foi convidado por Alexis Tam para participar num fórum cultural que se realizará em Julho, em Macau. Convite este que foi endereçado aquando do arranque do Ano da Gastronomia, em meados de Janeiro, e que foi “verbalmente” aceite, revelou ontem o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Já confirmados para este fórum cultural estão os ministros da Cultura português e chinês. Será para discutir este evento que Alexis Tam se desloca hoje a Pequim, em missão oficial, onde vai reunir com os ministros da Cultura e da Educação do Governo Central. Este fórum cultural será inserido num festival de artes que contará com participação chinesa e de países lusófonos e que tem data marcada para a primeira semana de Julho. C.V.N.

