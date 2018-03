Valores das 10 propostas admitidas para requalificação do Hotel Estoril variam entre 12 milhões e 79 milhões

Foram ontem apresentadas 11 propostas para o projecto de requalificação do Hotel Estoril, sendo que um dos concorrentes acabou por desistir do concurso público e as restantes 10 foram aprovadas. Entre os projectos apresentados contam-se os dos ateliês dos arquitectos Maria José de Freitas, Rui Leão e Carlos Marreiros. Estes dois últimos foram os únicos com documentos em falta que terão que submeter até às 10 horas de amanhã para poderem passar à fase seguinte do concurso. Os valores das propostas variam entre os 12 milhões e os 79 milhões de patacas e os prazos para a concepção e planeamento vão desde os 165 aos 487 dias.

Entre as candidaturas apresentadas por arquitectos portugueses, a mais cara é aquela apresentada pelo ateliê de Maria José de Freitas, no valor de 35,7 milhões de patacas, que se propõe a concluir o projecto em 249 dias. Segue-se a proposta apresentada pelo ateliê de Rui Leão, por 22,4 milhões de patacas e 180 dias, e a de Carlos Marreiros, por 16,6 milhões de patacas e 180 dias.

O prazo inicial para o fim do concurso de concepção e planeamento da obra de construção do Centro Juvenil de Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas do Tap Seac era o dia 15 de Janeiro, tendo sido prorrogada a data até à passada segunda-feira. O local de construção do centro engloba o Hotel Estoril, a piscina Estoril e o campo desportivo da Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes.

Na avaliação das candidaturas o júri vai considerar critérios como a proposta e o prazo de concepção, o preço, o perfil dos técnicos e da empresa, o plano de trabalhos e a experiência em trabalhos semelhantes. Posteriormente será lançado um outro concurso público, destinado à construção do centro. C.V.N.