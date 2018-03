Três meses de actividades para educar os mais novos sobre recursos energéticos

O Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético continua a apostar na educação sobre recursos energéticos nas escolas do território. O programa de actividades, implementado em 2016, inclui dezenas de instituições.

Joana Figueira

Arrancaram ontem as actividades de educação na área de energia nas escolas do território. As acções, que acontecem anualmente desde 2016, vão desenvolver-se ao longo dos próximos três meses, desdobrando-se em actividades de promoção e de intercâmbio escolares e actividades sobre cultura de conservação energética nas escolas. A edição deste ano decorre sob o tema “Com persistência, juntos poupamos energia” e pretende, mais uma vez, “que os estudantes percebam que é preciso haver um esforço conjunto de todos para poupar energia”.

O Colégio de Santa Rosa de Lima – Secção Inglesa foi a instituição escolhida para o início das actividades organizadas pelo Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE). “Este tipo de actividades visa incutir nos estudantes conhecimentos básicos sobre energia e sobre conservação energética, através da visualização de desenhos animados, de jogos com questionários, canções e exposições itinerantes de painéis ilustrativos”, explicou o GDSE.

Este ano, o programa integra 46 escolas do ensino primário e 35 escolas do ensino secundário participam nas actividades de promoção e de intercâmbio escolares, para a realização de 46 actividades de intercâmbio. Já as actividades sobre cultura de conservação energética nas escolas do ensino primário e secundário vão acontecer em 38 escolas.

No Colégio de Santa Rosa de Lima – Secção Inglesa, que tem alunos dos 6 aos 17/18 anos de idade, existe uma aposta na educação para a consciência energética desde há vários anos. Anna é professora de inglês, artes e artesanato, literatura e moderadora do Clube de Ecologia no estabelecimento de ensino e realça a importância de “pensar em coisas novas todos os dias” para atrair os alunos.

Para além das actividades que reúnem pais, estudantes e professores, Anna aponta que são incluídos “tópicos amigos da ecologia” no programa curricular, desde o primeiro ano de escolaridade dos estudantes. “Escolhemos, propositadamente, os alunos do primeiro ano porque consideramos que é muito importante que absorvam a ideia de protecção ecológica desde pequenos”, disse a docente ao PONTO FINAL.

As actividades são co-organizadas pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Associação de Educação de Macau e Associação das Escolas Católicas de Macau, e contam ainda com o apoio do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia.