Rota das Letras: Presidente do IC descarta qualquer interferência na programação

A presidente do Instituto Cultural (IC), Mok Ian Ian, afirmou ontem que o IC apenas proporciona apoio no financiamento e na cedência de espaços ao Festival Literário de Macau – Rotas das Letras e que aquele organismo do Governo “não intervém na apreciação do conteúdo”, descartando qualquer interferência na programação.

A organização do festival literário anunciou na segunda-feira o cancelamento da participação de quatro escritores, três dos quais, Jung Chang, Suki Kim e James Church, na sequência de uma comunicação oficiosa que referia “não ser considerada oportuna a vinda destes três autores a Macau” e que, por isso, “não estava garantida a sua entrada no território”.

“O IC só proporciona os apoios em termos financeiros e do espaço (…). Mas, como este evento é organizado por associações, o IC, normalmente, não intervém no procedimento da apreciação e no conteúdo”, disse a nova responsável do IC. Mok Ian Ian adiantou que só teve conhecimento através das notícias do cancelamento da participação daqueles escritores. “Quanto à situação desses três escritores conseguirem ou não entrar em Macau, não tenho informações detalhadas. Eu também sou como vocês só consegui essas informações ontem, através das notícias, e estou convicta que Macau é uma cidade livre e segura e aberta”, disse sobre a possibilidade deste incidente poder vir a fomentar um clima de auto-censura no meio cultural.

A também escritora, dramaturga e encenadora Mok Ian Ian (Mu Xinxin em mandarim) reafirmou o apoio do IC aos eventos culturais: “O IC está sempre à vontade para proporcionar várias plataformas para desenvolver os eventos artísticos, para desenvolver o sector das indústrias criativas e, por isso, relativamente aos eventos artísticos realizados pelas associações assumimos sempre uma atitude aberta e damos apoio sempre que possível”.

Mok Ian Ian, que já foi, também, convidada do Festival Literário de Macau, mencionou ainda a qualidade do evento literário: “Eu também já participei, como sabem esta actividade é realizada há vários anos e é uma actividade com qualidade e eu concordo que este festival já tem a sua marca”. C.A.