Rita Santos reeleita presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas

Rita Santos foi reeleita presidente do Conselho Regional dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas da Ásia e Oceânia. A reeleição ficou confirmada esta segunda-feira, em Sidney, durante uma reunião do conselho, que contou com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

No mesmo encontro, o governante informou que a proposta de recenseamento automático se encontra em discussão na Assembleia da República. No documento, o Governo português propôs o recenseamento automático a todos os portugueses residentes fora de Portugal desde que tenham os endereços actualizados consoante os países de acolhimento. José Luís Carneiro adiantou ainda que, para os países e territórios cujo índice de qualidade de vida é superior ao de Portugal, “está a ser estudada a possibilidade de aumentar o salário dos funcionários do Consulado até ao máximo de 5%”, pode ler-se no comunicado remetido pelo Gabinete dos conselheiros das comunidades portuguesas. O secretário de Estado convidou ainda os conselheiros a participar no Encontro de Empresários Portugueses residentes fora da Europa, que terá lugar em Portugal no próximo mês Dezembro.

A conselheira Rita Santos propôs ao secretário de Estado que seja estudada a hipótese dos funcionários do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong poderem “optar pelo pagamento dos impostos profissionais (IRS)”. Rita Santos, que foi “reeleita por unanimidade”, terá a seu cargo as jurisdições da China, Macau, Hong Kong, Austrália, Timor-Leste, Tailândia, Coreia, Singapura, Indonésia, Japão e Índia. Sílvia Renda, eleita pelo círculo da Austrália, assume a vice-presidência, e Armando Jesus, pelo círculo da China, Macau e Hong Kong, exerce a função de secretário.