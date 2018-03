População de Macau com ligeiro aumento em 2017

A população de Macau era, no final do ano passado, de 653.100 pessoas, mais 8.200 do que 2016, indicam dados oficiais ontem divulgados. De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), a população feminina representou 53% da população total do território.

Os idosos, com 65 anos ou mais, representavam 10,5% da população, mais 0,7 pontos percentuais relativamente a 2016. O índice de envelhecimento foi de 83%, mais 4,1 pontos percentuais, em termos anuais, o que significa um envelhecimento contínuo da população, indicou a DSEC. Já a população adulta (15-64 anos), a representar 76,7% do total, diminuiu 1,0 pontos percentuais.

Em 2017, o número registado de nados-vivos foi de 6.529, menos 617, com a taxa de natalidade a situar-se em 10%. Também baixaram os óbitos, com o registo de 2.120, menos 127 do que em 2016. O número de mortes devido tumores malignos (726) foi o mais alto, correspondendo a 34% do total, mas ainda assim menos 2,1 pontos percentuais em relação a 2016, de acordo com a DSEC.