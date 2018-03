No Dia Internacional da Mulher, unem-se esforços para salvar uma vida

Celebra-se amanhã o Dia Internacional da Mulher e foram várias as que se juntaram na organização de um evento que pretende recolher fundos para apoiar Marisse a suportar os custos de um transplante de rim. “Macau Women’s Day” vai acontecer entre as 18 horas e 21h30, no LAX Cafe, na Taipa, e o preço de 300 ou de 250 patacas (se a reserva for feita com antecedência) inclui um jantar buffet.

Joana Figueira

Quando chegou a Macau para trabalhar, em 2014, Marisse não previa que um ano depois lhe fosse diagnosticada uma doença crónica que viria a colocar em causa a sua estadia na cidade. Marisse é mãe solteira e saiu do seu país para conseguir os recursos necessários que permitissem o sustento dos seus cinco filhos, que deixou com a sua mãe nas Filipinas. Mas é em Macau que enfrenta a luta diária de quem sofre de Berger, uma doença renal de origem imunológica que pode levar à insuficiência renal terminal e que a leva a sessões de diálise três vezes por semana no hospital público da cidade.

O diagnóstico foi feito em 2015 e o estado de saúde de Marisse, agora com 44 anos, agravou-se no ano passado. O médico que a acompanha, no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), decidiu que a resposta seriam sessões de diálise “urgentes”. Todas as terças, quintas e sextas-feiras, desde Abril, lá está Marisse, sujeita a um tratamento que a deixa na maioria das vezes “fatigada” e incapaz de regressar ao trabalho.

Na mesma altura, cruzaram-se os caminhos de Marisse e de Isabel, freira da Associação Macau Casa Internacional de Oração (MIHOPA), que desde então tem sido um suporte constante. “Ela abordou-me na igreja, primeiro porque o meu pai faleceu no ano passado, depois porque queria saber mais sobre a minha situação. Contei-lhe o que estava a acontecer. Desde aí, a MIHOPA tem-me ajudado a angariar fundos para a medicação e para o transplante. O meu médico nas Filipinas quer que eu volte para casa e que comece a trabalhar para o transplante”, contou ao PONTO FINAL. Marisse aguarda o transplante. A dadora compatível é sua prima.

Os amigos estão presentes, no entanto, o salário que recebe do emprego como gondoleira no Venetian, em regime de trabalhadora não-residente, parte-se em vários: uma metade segue para as Filipinas; a outra destina-se a consultas médicas, sessões de diálise, medicação e à sua própria sobrevivência em Macau. Todos os meses deixa mais de 10.000 patacas no CHCSJ e a dívida ao hospital público já chegou às 30.000 patacas.

“A Marisse precisa de ter os fundos necessários para a cirurgia dela e para a cirurgia da prima; e também porque ela é mãe de cinco filhos e é ela que os sustenta. Vai precisar de parar de trabalhar, entretanto também vai precisar de bastante medicação, então nós viemos com este projecto de ajudá-la”, disse ao PONTO FINAL Cíntia Milk, co-fundadora do projecto Mana Vida que tem como objectivo unir a prática de exercício físico e a solidariedade, sobre o evento de angariação de fundos que serão encaminhados para Marisse.

Este ano, o Dia Internacional da Mulher vai ser assinalado com um final de dia com música, arte, comida e sorteios, no LAX Cafe, na Taipa, entre as 18 horas e as 21h30. À Mana Vida na organização do “Macau Women’s Day”, junta-se Monica Mills, que falou ao PONTO FINAL da necessidade de “pessoas de Macau e em Macau fazerem a diferença na vida de mulheres que fazem tanto”. Foi Monica, professora na School of the Nations, que juntou toda a gente envolvida neste apoio a Marisse, depois de desafiada por Cíntia.

“Macau é um lugar onde toda a gente tem tanto e toma muito como garantido. Estamos um bocado cegos perante aqueles que não têm dinheiro, que não têm recursos, para viver apenas uma vida normal. Não é assim tão difícil ajudar, só é necessário um bocadinho de organização”, afirmou Monica Mills.

“Aquilo que realmente preciso é apoio, porque não vou conseguir trabalhar e tenho de sustentar os meus filhos”, disse Marisse. A cirurgia de transplante, que deverá acontecer no National Kidney and Transplant Institute, na cidade de Quezon, a Norte de Manila, nas Filipinas, custará 600.000 pesos filipinos (mais de 90.000 patacas). Marisse não sabe ainda qual será o custo das despesas do tratamento pós-cirúrgico.

“Não quero estar ausente”, afirmou, mas apesar da “compreensão” do seu superior, o futuro é incerto no emprego. Marisse viaja para as Filipinas em Abril sem saber se regressa.