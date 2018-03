Kim Jong-il teve morada em Macau

O já falecido líder da Coreia do Norte deu uma morada de Macau para registar, em 1995, uma empresa na República Checa, usando um pseudónimo que aparece também num passaporte brasileiro obtido por Kim Jong-il. Mas não foi o único norte-coreano a usar Macau como base.

Vítor Quintã

Edifício Park Lane, situado por detrás do Leal Senado, 9º andar, apartamento C. É esta a morada de Macau que “Ijong Tchoi” deu em 1995 para registar uma empresa na República Checa. O mesmo pseudónimo que Kim Jong-il, o já falecido líder da Coreia do Norte, usou num passaporte brasileiro aparentemente emitido pela Embaixada do Brasil em Praga, capital da República Checa, revelou a agência Reuters.

Citando fontes dos serviços de segurança de países da Europa Ocidental, a agência noticiosa avançou na semana passada que tanto Kim Jong-il como o filho e actual líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, usaram passaportes brasileiros para pedir vistos para pelo menos dois países ocidentais na década de 90. As mesmas fontes disseram à Reuters que os documentos, aparentemente verdadeiros, mas obtidos de forma fraudulenta, poderão ter sido usados para viajar para o Brasil, Japão e Hong Kong.

Mas o rasto de Kim Jong-il na República Checa não se fica por aí. Segundo registos comerciais checos, “Ijong Tchoi” foi um de quatro sócios fundadores de uma empresa naquele país europeu com um nome bem português, “Liberdade s.r.o.”. E na altura em que foi registada, a 1 de Fevereiro de 1995, “Ijong” deu uma morada de Macau.

O PONTO FINAL foi a este e outros apartamentos situados no mesmo andar do Edifício Park Lane, por detrás do Senado, todos usados para registar empresas checas com ligações à Coreia do Norte. Mas nenhum coreano mora lá hoje e três pessoas que vivem há muito no edifício, assim como o porteiro, disseram não se lembrar de ver qualquer coreano no Park Lane.

“O homem do dinheiro”

As ligações a Macau não se ficam, no entanto, por aí. O passaporte brasileiro de Kim Jong-un usa como pseudónimo “Josef Pwag”, nascido em São Paulo, no Brasil, a 1 de Fevereiro de 1983, filho de “Marcela Pwag Joon” e “Ricardo Pwag”. O alegado “pai” de Kim Jong-un é um dos fundadores da “Liberdade s.r.o.” e foi director executivo da empresa até ser dissolvida, no passado dia 8 de Dezembro. “Ricardo Pwag” usou também um apartamento no Park Lane para registar várias outras empresas, incluindo a “Bomsucesso s.r.o.”.

De acordo com o livro “North Korea under Kim Chong-il: Power, Politics and Prospects for Change”, “Ricardo Pwag” é o pseudónimo de Pak Yong-mu, um agente do regime da Coreia do Norte. O autor, Ken E. Gause, disse ao PONTO FINAL que Pak era membro do “secretariado pessoal” de Kim Jong-il e um agente do “Third Floor”, um grupo informal sob a liderança directa do já falecido líder, encarregue de “conduzir numerosas operações especiais”, tanto no país como no exterior.

No caso de Pak, ele era “o homem do dinheiro” para o regime da Coreia do Norte, diz Ken Gause. Segundo o US-Korea Institute da Johns Hopkins School of Advanced International Studies, o “Third Floor” é precisamente encarregue de gerir o dinheiro da família Kim e obter moeda estrangeira para o regime, limitado por inúmeras sanções da comunidade internacional. A universidade norte-americana acrescenta que este grupo tem agentes em mais de 20 países, envolvidos em operações criminosas, como por exemplo tráfico de armas e falsificação de dinheiro.

Delta Ásia ainda barrado

Esta é apenas a mais recente ligação entre Macau e a Coreia do Norte. Em 2007, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou sanções ao Banco Delta Ásia por alegadamente estar envolvido em operações de branqueamento de capital que serviria para financiar o programa nuclear norte-coreano. O banco local foi incluído na lista negra do sistema financeiro norte-americano e ficou também afastado do circuito global, ao ser impedido de adquirir e usar moeda estrangeira.

Há dois anos, o presidente do Delta Ásia, Stanley Au, disse ao Jornal Tribuna de Macau que esperava conseguir “dentro de seis meses” um acordo com o Departamento do Tesouro para levantar as sanções. Mas ontem uma porta-voz do banco admitiu ao PONTO FINAL que ainda não há luz ao fundo do túnel. “Estamos na fase final das negociações e é difícil prever quando haverá um acordo final”, acrescentou.

Outro laço a ligar os dois países é Kim Jong-nam que, segundo a agência estatal sul-coreana Yonhap, estava encarregue de gerir o dinheiro que a família Kim tinha guardado no estrangeiro. O meio-irmão do líder norte-coreano vivia em Macau com a família até ser assassinado a 13 de Fevereiro do ano passado, no aeroporto de Kuala Lumpur. Após a sua morte, a mulher e os filhos deixaram Macau com a ajuda dos governos da China, Holanda e Estados Unidos, segundo um grupo obscuro chamado Cheollima Civil Defense.

Mas, segundo o jornal japonês Asahi Shimbun, Siti Aishah, uma das duas mulheres acusadas da morte por envenenamento de Kim Jong-nam, disse em Abril num tribunal da Malásia que o assassinato estava inicialmente planeado para acontecer em Macau a 9 de Fevereiro de 2017. O plano acabou por ser alterado quando Kim Jong-nam decidiu viajar para a Malásia.