IAS recebeu mais de dois mil casos desde entrada em vigor da lei de combate à violência doméstica

Desde a entrada em vigor da lei de prevenção e combate à violência doméstica, a 5 de Outubro de 2016, e até finais do ano passado, o Instituto de Acção Social (IAS) recebeu quase três mil chamadas telefónicas que envolveram 2.200 casos. Destes, 480 foram considerados casos suspeitos de violência doméstica e, após uma avaliação preliminar, apenas 127 foram considerados casos de violência doméstica.

Segundo números ontem avançados pelo IAS, durante o almoço de família, no ano passado, mais de quatro mil agregados familiares receberam o subsídio regular correspondente a um valor global de 220 milhões de patacas. Já o programa de assistência social beneficiou mais de 4.500 famílias, com um montante superior a 34 milhões de patacas, e o subsídio para idosos chegou a 78 mil pessoas que, no total, receberam cerca de 620 milhões de patacas. CVN