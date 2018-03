Fim do limite de mandatos para Presidente chinês tem amplo consenso

O órgão máximo legislativo da China disse ontem que as emendas à constituição chinesa, propostas pelo Partido Comunista (PCC) e que incluem a remoção do limite de mandatos para o cargo de Presidente, obtiveram amplo consenso.

Um relatório apresentado por Wang Chen, vice-presidente da Assembleia Nacional Popular (ANP), cuja sessão anual decorre esta semana em Pequim, revela que um processo de consulta sobre as emendas à constituição foi iniciado pelo Presidente chinês, Xi Jinping, durante uma reunião do Politburo do PCC, em 29 de Setembro.

Um grupo de trabalho liderado pelo presidente da ANP, Zhang Dejiang, e assistido por membros leais a Xi, foi então formado para liderar o processo. Segundo Wang Chen, vice-presidente da ANP, o grupo recolheu mais de 2.600 opiniões, desde quadros regionais a outras personalidades fora do partido.

O relatório aponta que a proposta de emenda constitucional foi depois aprovada, no final de Janeiro, durante um encontro do Comité Permanente da ANP.

Essa emenda ocorreu após um ano de consultas, mas desta vez foram precisos apenas cinco meses, apesar de aquilo que está em questão ter um significado muito maior. A actual emenda permitirá a Xi Jinping, um dos mais fortes líderes na história da República Popular, ficar no cargo depois de 2023, quando termina o seu segundo mandato.