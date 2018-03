Uma mulher de 62 anos, residente em Macau, morreu ontem ao cair de um 12º andar na zona do Porto Interior. De acordo com a Rádio Macau, que cita a Ou Mun Tin Toi, a vítima é uma empregada doméstica que trabalhava em regime de part-time. De acordo com a mesma estação, a polícia está a investigar o caso mas afasta, para já, a possibilidade de suicídio, uma vez que não foi encontrada qualquer nota que aponte nesse sentido.

