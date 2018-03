Congresso traz a Macau especialista na área do iGaming

Sue Schneider, especialista em jogos electrónicos, com mais de duas décadas de experiência na área, é uma das oradoras principais do congresso iGaming Asia. A ela junta-se Mark Sutcliffe, director-executivo da Associação de Futebol de Hong Kong desde 2012, no evento que decorre entre os dias 13 e 15 de Março, no Grand Hyatt. Schneider, que é actualmente directora da revista Gaming Law Review and Economics, terá a seu cargo a sessão de abertura do seminário, na qual irá fazer uma retrospectiva da última década de jogos electrónicos da Ásia e “planear para o futuro”.

O trabalho de Schneider de acompanhamento da indústria do jogo online começou em 1995, como chefe de um portal dedicado a este sector, tendo depois lançado o River City Group, empresa de organização de eventos ligados ao ‘i-gaming’. A especialista trabalha actualmente como consultora na área e é presença habitual em congressos e seminários como o iGaming Asia. Em Macau, a oradora vai falar sobre o tópico “O que teria feito de diferente na altura se soubesse o que sei hoje – Uma retrospectiva dos 10 anos de iGaming na Ásia e planear para o futuro”.

No mesmo dia, Mark Sutcliffe falará sobre as crescentes sinergias entre as apostas desportivas e os desportos na região. O director-executivo da Associação de Futebol de Hong Kong conta com quase três décadas de experiência na indústria do desporto e lazer no Reino Unido, tanto no sector público como no privado. Em 2009 foi nomeado pelo Governo da RAEHK para elaborar a estratégia de desenvolvimento de futebol “Dare to Dream”.

O congresso conta ainda com vários especialistas, fundadores e directores-executivos de empresas ligadas à indústria dos jogos online. Os dois primeiros dias do congresso serão dedicados a conversas temáticas e painéis sobre temas como o potencial futuro papel de operadores europeus na Ásia, soluções de marketing alternativas, tecnologia ‘blockchain’, ‘big data’ e cibersegurança. No último dia serão realizados dois workshops, sobre os temas “Dominar as estratégias-chave para conduzir com sucesso o tráfego online” e “Como colocar e comercializar um torneio de e-sports e activar o milllennials”. C.V.N.