Chef Florita Alves mostra culinária macaense no IFT

O Instituto de Formação Turística (IFT) e a Confraria da Gastronomia Macaense organizaram na segunda-feira um ‘workshop’ de demonstração de culinária macaense conduzido pela chef Florita Alves, que deu a conhecer o “gourmet clássico” macaense.

O restaurante-escola do IFT também vai acolher um programa de provas dos sabores da culinária macaense, com a presença da chef Florita Alves, entre 12 e 16 de Março.

Na sequência da designação de Macau como Cidade Criativa de Gastronomia, atribuída pela UNESCO, o IFT está a organizar mostras de culinária e de promoção da gastronomia macaense orientadas para o público, especialmente para quem trabalha na área da alimentação, com vista a melhorar o conhecimento sobre a cozinha do território, sendo que o objectivo é contribuir para a promoção da gastronomia de Macau e o desenvolvimento sustentável da indústria de turismo.

A demonstração de culinária ocorreu na cozinha do campus do IFT em Mong-Há, atraindo 28 profissionais do sector, que participaram no ‘workshop’. A chef Florita Alves deu a conhecer técnicas de culinária e receitas de três pratos de especialidades macaenses, seguindo-se uma sessão de perguntas e respostas para permitir que os participantes compreendessem a singularidade da cozinha de Macau.

O restaurante-escola do IFT vai acolher também sessões de provas de comida macaense entre 12 e 16 de Março orientadas pela chef Florita Alves, da Confraria da Gastronomia Macaense. Uma seleção de especialidades macaenses clássicas será servida. Florita Alves nasceu em Macau e é considerada uma das “embaixadoras” da verdadeira culinária macaense. A chef já cozinhou em diversos países do mundo, promovendo a comida macaense, incluindo no “A.Wong”, em Londres, estabelecimento distinguido pelo Guia Michelin.