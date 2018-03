Casa do FC Porto de olho nas competições internacionais

A Casa do FC Porto em Macau está a realizar um jantar de confraternização com os seus associados, que irá ter lugar na sexta-feira no Clube Militar. Na ocasião serão apresentados alguns dos projectos a desenvolver num futuro próximo, estando entre eles a vontade de colocar a equipa de futebol a competir internacionalmente, referiu ao PONTO FINAL a presidente Diana Massada.

Diana Massada assumiu oficialmente em Dezembro o cargo de presidente da Casa do FC Porto em Macau, e depois de “arrumar a casa” começam a ganhar forma alguns dos projectos que a instituição pretende implementar para o futuro. Entre eles está a vontade de colocar a equipa de futebol do FC Porto de Macau a competir a nível internacional, à semelhança do Benfica, que se estreia hoje na fase de grupos da AFC Cup.

“Seria bom para Macau ter mais uma equipa [na AFC Cup] e nós temos aspirações. Temos que cumprir as várias fases porque começamos na quarta divisão, e portanto, na melhor das hipóteses, demoramos três épocas. Não é um projecto a curto prazo mas o trabalho tem que ser feito agora para que haja um projecto bem sedimentado”, disse a presidente da Casa do FC Porto em Macau ao PONTO FINAL.

Com as inscrições encerradas para o futebol de 11, a equipa de futebol neste formato só poderá arrancar em 2019. Para já, avança a equipa de veteranos, estando ainda a ser feito um trabalho para apresentar uma equipa no campeonato da ‘bolinha’ ainda este ano.

No entanto, não é só o futebol que domina as actividades da casa, estando a ser pensadas outras modalidades onde a equipa poderá competir. “Não nos vamos focar só no futebol, temos previsto o ténis, a vela, o ténis de mesa, basquetebol ou até a natação. Vamos agora, em conjunto com os nossos associados, ver que modalidades é que têm interesse e tentar organizar”, acrescentou Diana Massada.

A responsável esteve já em contacto com a casa-mãe, no Porto, onde reuniu com alguns responsáveis para perceber que tipo de parcerias e protocolos se podem desenvolver. “Queremos ter um projecto a nível da formação infantil e juvenil, e portanto estamos a trabalhar com a casa-mãe para tentar desenvolver um projecto com a marca FC Porto a esse nível”, acrescentou.

A Casa do FC Porto em Macau está entretanto a organizar um jantar de confraternização com os sócios, que irá ter lugar na sexta-feira, no Clube Militar. “Queremos fazer uma apresentação aos sócios das caras que compõe os órgãos sociais e dar a conhecer um bocadinho dos nossos projectos”, acrescentou a responsável do organismo, que conta actualmente com 91 associados.