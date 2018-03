Benfica estreia-se na AFC Cup à procura de pontos

O Benfica de Macau recebe hoje o Hang Yuen, de Taiwan, em partida que irá marcar a estreia de uma formação do território na fase de grupos da AFC Cup. Apesar de estar ciente das dificuldades que irá encontrar, o técnico das “águias” referiu ao PONTO FINAL que a equipa está motivada para conquistar pontos.

Pedro André Santos

O futebol local entra hoje para a história com a primeira presença de um clube do território na fase de grupos da AFC Cup da Confederação Asiática de Futebol. As honras cabem ao Benfica, que defronta o Hang Yuen, de Taiwan, num desafio agendado para as 20 horas, no Estádio da Taipa.

Em jeito de antevisão, o treinador Bernardo Tavares referiu que o conjunto formosino é, na teoria, “a equipa mais acessível do grupo”, pelo menos comparativamente aos outros dois adversários, oriundos da Coreia do Norte.

“É uma equipa que se reforçou bem, que tem alguns profissionais também, um deles jogava na liga norte-americana. Depois também não podemos esquecer que ainda há bem pouco tempo a selecção de Macau perdeu 5-0 com a selecção de Taiwan, portanto os próprios jogadores locais são jogadores com qualidade”, referiu Bernardo Tavares ao PONTO FINAL.

O técnico dos encarnados tem feito o trabalho de casa ao analisar alguns jogos do adversário desta noite, destacando uma vitória por 3-0 frente a um conjunto do Japão. No entanto, Bernardo Tavares salientou que a sua equipa não irá perder a sua identidade apesar das dificuldades esperadas. “Este é o jogo em que nós temos mais possibilidades de poder conseguir algo, como pontuar, ou quiçá ganhar. Sei que em termos motivacionais o grupo está na máxima força, mas sabemos que, do outro lado, está uma equipa mais experiente do que nós, com outros pergaminhos e nem vou falar das condições de trabalho, é completamente diferente da nossa realidade”, sublinhou.

O factor casa poderá ser também determinante para a conquista de um resultado positivo, salientou Bernardo Tavares, que espera que a equipa vá crescendo com este tipo de desafios. “A evolução da equipa faz-se com estes jogos. Uma coisa é jogar a liga interna, outra coisa é jogar uma competição asiática”, salientou.

Edgar Teixeira tem sido um dos jogadores em evidência neste arranque de campeonato dos encarnados. Em declarações ao PONTO FINAL, o médio do Benfica referiu que espera um “jogo difícil”, mas garante que o balneário “está preparado” para defrontar o conjunto de Taiwan. “Estou confiante que o Benfica pode fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Se todos estivermos focados e jogarmos no nosso limite temos todas as hipóteses de ganhar, mas sabendo, claro, que vai ser um jogo muito complicado e numa competição completamente diferente do que estamos habituados”, disse Edgar Teixeira.

A entrada para o jogo é gratuita, devendo os interessados levantar os respectivos ingressos antes do início da partida.