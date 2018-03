Alexis Tam vai reunir-se com associações de TNR para discutir aumento das taxas de parto

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura deverá auscultar, na próxima semana, duas associações de trabalhadores não-residentes sobre os aumentos das taxas de parto propostos pelos Serviços de Saúde. Alexis Tam defendeu ontem que o objectivo desta proposta é evitar um “acesso fácil” de estrangeiros aos cuidados de saúde do território e que este aumento “já devia ter sido há muito tempo”.

Catarina Vila Nova

Alexis Tam garantiu ontem que se iria reunir com pelo menos duas associações de trabalhadores filipinos e indonésios para discutir a proposta de aumento das taxas de partos para as mulheres não-residentes. O projecto, apresentado pelos Serviços de Saúde na semana passada, prevê um aumento das actuais 975 patacas para as 8.775 no caso de parto natural e foi recebido “há poucos dias” pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. O governante defende que as associações de trabalhadores migrantes deveriam ter sido auscultadas para a elaboração do documento mas “infelizmente, [os Serviços de Saúde] não o fizeram”. “Mas eu vou fazer isso”, sublinhou.

“Estamos a analisar [a proposta] e eu penso que temos de ponderar o interesse dos trabalhadores não-residentes uma vez que eles também dão muito apoio à sociedade e fizeram um grande contributo para o desenvolvimento de Macau”, disse Alexis Tam, à margem do almoço de Primavera do Instituto de Acção Social (IAS). “A maior parte das associações locais concorda com a proposta, uma vez que há 20 e tal anos que não há aumento. Se calhar, mais tarde temos que actualizar outras despesas”, considerou o governante, frisando que “este aumento já devia ter sido há muito tempo”.

Explicou Alexis Tam que o objectivo desta proposta “é não deixar um acesso mais fácil a estrangeiros, nomeadamente de turistas chineses, porque acham que Macau é um sítio ideal”. “Nós temos melhores condições em termos de cuidados de saúde, nós temos um pagamento muito barato, baratíssimo”, considerou. “Uma coisa certa é que o objectivo desta proposta é para reduzir o acesso fácil a dar à luz das turistas. No fim, não-residentes de Macau. Nós temos que ajudar os residentes locais uma vez que, nomeadamente as senhoras grávidas, também precisam de cuidados de saúde. Por isso, temos que dar prioridade para residentes locais”, frisou.

Segundo avançou o secretário, a reunião deverá ocorrer “talvez para a semana”, quando regressar de uma missão oficial a Pequim (ver texto na mesma página) para a qual parte hoje. Por enquanto estão apenas previstas duas associações, das comunidades filipina e indonésia. Porém, Alexis Tam revelou ontem a intenção de criar um “mecanismo para ajudar os trabalhadores não-residentes, nomeadamente filipinos, vietnamitas e indonésios”, coordenado pelo IAS e Serviços de Saúde.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura avançou ainda que, a partir do final deste mês, irá ser iniciado um programa de serviços médicos e consultas para os idosos, fora dos hospitais. No âmbito deste programa, os profissionais de saúde, entre os quais estão incluídos médicos, enfermeiros e farmacêuticos, irão deslocar-se às instituições apoiadas pelo Governo para prestar o apoio necessário.