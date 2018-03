Alexis Tam: “Foi uma pena” o cancelamento de três autores do Rota das Letras

Alexis Tam reiterou ontem não ter tido conhecimento prévio do cancelamento da vinda de três escritores ao Festival Literário de Macau por a organização ter sido informada oficiosamente que a sua entrada no território não estaria garantida. Em declarações aos jornalistas, à margem do almoço de Primavera do Instituto de Acção Social, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse que foi para si “uma pena” o sucedido. O governante escusou-se a comentar o facto de a entrada destes três convidados – Jung Chang, Suki Kim e James Church – não estar garantida, por a sua vinda ser considerada “inoportuna”, dizendo apenas que “só participei, só apoiei e nunca soube dos convidados”. “Isso é com os meus colegas, com o Instituto Cultural [ver coluna na página 9], eles é que vão disponibilizar o local. Para mim, acho que foi uma pena”, considerou Alexis Tam. Também a dissidente norte-coreana, Hyeonseo Lee, não vai marcar presença na sétima edição do evento, “por motivos de ordem pessoal”, explicaram os organizadores. C.V.N.

