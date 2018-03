Transações suspeitas de branqueamento de capitais sobem 33% em 2017

O Gabinete de Informação Financeira (GIF) recebeu, em 2017, um total de 3.085 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo, mais 32,9% do que no ano passado. Dados publicados no site do GIF indicam que 135 participações foram enviadas para o Ministério Público para investigação posterior.

O jogo foi a actividade que deu origem a mais denúncias, 2.074, ou 67,2% do total, seguindo-se instituições financeiras e companhias de seguros, 746 ou 24,2%, e outras, 265 ou 8,6%. Em 2016, tinham sido registadas 2.321 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento de terrorismo, traduzindo um aumento de 28,4% em relação a 2015.

“Houve um crescimento significativo no número de participações de transações suspeitas recebidas dos sectores financeiros e do jogo, devido aos contínuos e crescentes programas de divulgação” do GIF, de acordo com o site da instituição. Os sectores referenciados, como os casinos, são obrigados a comunicar às autoridades qualquer transação igual ou superior a 500 mil patacas.

No ano passado, o Governo reviu a lei contra o branqueamento de capitais e a de prevenção e repressão dos crimes de terrorismo e criou um regime de execução de congelamento de bens. A 1 de Novembro passado, entrou também em vigor a lei sobre o Controlo do Transporte Transfronteiriço de Numerário e de Instrumentos Negociáveis ao Portador, que obriga à declaração nas fronteiras do transporte de dinheiro ou instrumentos negociáveis ao portador no valor igual ou superior a 120.000 patacas. Este diploma veio responder a uma das 40 recomendações no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo emitidas pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI).