SYMBIZ, a dupla de Berlim que funde a ‘bass music’ e o cantonense

SYMBIZ chega a Macau na sexta-feira para um concerto no espaço LMA. A dupla de Berlim traz “Broken Chinese 2”, a segunda série de um projecto que reúne a ‘bass music’ e as letras em cantonês.

Joana Figueira

Apresentam-se como uma unidade de comando de ‘raves’ que procura constantemente estilos e inspirações novos e modernos. Os concertos que apresentam por todo o mundo integram as suas próprias produções e a passagem por Macau não será excepção. A dupla SYMBIZ faz o inusitado e traz de Berlin-Kreuzberg a ‘bass music’ em cantonês, foco do projecto “Broken Chinese”, cuja segunda série lançaram em Janeiro último, para mostrar no espaço Live Music Association (LMA) na próxima sexta-feira, pelas 20h30.

O EP “Broken Chinese 2” apresenta batidas e fragmentos de palavras em “Faai Di” e “Zi Daan”, dois temas que mostram uma interpretação própria de SYMBIZ de um espaço de dança, ‘trippy trapp’ e ‘afrobeats’ artificiais.

Na história de SYMBIZ, uma “utopia pós-nacional” manifesta-se: culturas diferentes que não só coexistem naturalmente, mas criam sempre algo novo. As suas raízes estão na Coreia, China, Vietname, Alemanha, e as influências surgem de Kingston, Londres ou Accra. “O resultado é único e universalmente acessível ao mesmo tempo e ‘Broken Chinese’ é um exemplo perfeito para essa abordagem. As letras são em cantonense”, revelam ainda os dois músicos. A música de dança do Hemisfério Sul também moldou as suas criações.

Os SYMBIZ já lançaram dois álbuns, dois EP e inúmeros ‘singles’ e ‘remixes’ que têm vindo a ser reconhecidos nas suas paragens seja pela Europa, Venezuela, Zimbabué, Palestina, Índia ou agora na sua digressão pela China. Elegem o trabalho de colaboração com artistas com um estilo semelhante que se encontram espalhados pelo mundo, sejam mais ou menos conhecidos na cena musical local ou internacional.

“Broken Chinese” foi produzido pelos próprios Zhi MC e Buddysym através da Yeeruh Records, mas a música da dupla já foi divulgada no blogue da editora norte-americana Mad Decent, e já colaboraram com a Enchufada, produtora discográfica independente portuguesa fundada em 2006, em Lisboa, por Branko e Kalaf Epalanga, membros da ex-banda Buraka Som Sistema. A Enchufada tem servido como plataforma criativa a partir da qual lançaram as suas primeiras experiências musicais onde fundiram o ‘kuduro’ angolano com géneros electrónicos europeus.

Zhi MC e Buddysym estão em digressão pelo Sul da China, na qual se inclui não só a passagem por Macau mas também por Hong Kong, onde vão apresentar um espectáculo e uma ‘tech-talk’ no Festival Sonar. Seguem, depois, para uma digressão em África, com paragens na Etiópia, Quénia, Tanzânia, Zimbabué e Moçambique.