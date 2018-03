Rota das Letras cancela participação de três escritores por não terem garantida a entrada no território

O Festival Literário de Macau decidiu cancelar a participação dos autores James Church, Jung Chang e Suki Kim por lhes ter sido comunicado oficiosamente que a sua vinda não era oportuna e que, por isso, a sua entrada no território não estava garantida. Em comunicado, a organização disse ainda que “por motivos de ordem pessoal”, a autora e dissidente norte-coreana Hyeonseo Lee tinha decidido não vir ao Rota das Letras. Ao PONTO FINAL, os gabinetes dos secretários para a Segurança e para os Assuntos Sociais e Cultura disseram não ter qualquer conhecimento sobre o assunto.

Catarina Vila Nova

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras anunciou ontem que Hyeonseo Lee, James Church, Jung Chang e Suki Kim não vão estar presentes no evento. Em comunicado, a organização explica que Lee, dissidente norte-coreana, cancelou a sua vinda “por motivos de ordem pessoal”. Sobre Church, Chang e Kim, Hélder Beja, director de programação do festival, explicou ao PONTO FINAL que lhes foi “comunicado oficiosamente que não era considerada oportuna a vinda destes três autores a Macau e que, por isso, não estava garantida a sua entrada no território”. Hélder Beja acrescentou ainda que “o festival não quis colocar os autores nessa posição e tomou a decisão de cancelar a sua vinda”, sublinhando que “esta situação ultrapassa em muito o raio de acção do festival”. A este jornal, o Gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse que Alexis Tam “não tem qualquer conhecimento sobre essa situação” e que estará em Pequim, “em missão oficial”, durante a cerimónia de inauguração do festival, pelo que “terá um representante” durante a mesma. Também o Gabinete do secretário para a Segurança disse a este jornal não ter quaisquer informações sobre este assunto.

Na sua página online, Hyeonseo Lee divulgou recentemente o encontro que teve com o Presidente dos Estados Unidos, no passado dia 2 de Fevereiro, durante o qual exortou Donald Trump a ajudar a terminar com a repatriação de dissidentes norte-coreanos pela China. A reunião, onde estiveram presentes outros sete dissidentes da Coreia do Norte, foi noticiada em publicações como o Washington Post e o USA Today. “Senhor Presidente, por favor ajude-nos a terminar com a repatriação [de norte-coreanos] pela China e a dar às pessoas da Coreia do Norte a liberdade que elas merecem”, disse a autora, dirigindo-se a Trump, num vídeo publicado pela Associated Press.

Suki Kim é uma escritora nascida na capital sul-coreana e actualmente radicada em Nova Iorque. Kim esteve infiltrada na Coreia do Norte onde ensinou inglês às crianças da elite daquele país, transformando as suas experiências e relatos na obra “Without You, There Is No Us”. Em entrevista à MACAU CLOSER, a jornalista assumiu que tinha sido aconselhada a não vir ao território mas, mesmo assim, tinha decidido vir.

Quando questionado pelo PONTO FINAL, em entrevista publicada a 27 de Fevereiro, sobre se a sua segurança pessoal estaria em risco na RAEM, James Church, antigo agente dos serviços secretos ocidentais, respondeu que duvidava que estaria mais em risco do que “se fosse um estudante numa escola secundária nos Estados Unidos”. Com o pseudónimo de James Church, o escritor já assinou seis livros da série “Inspector O”, um detective norte-coreano.

Jung Chang é autora de “Mao: A História Desconhecida”, descrito pela revista TIME como uma “bomba atómica”, e de “Cisnes Selvagens – Três Filhas da China”, considerado pelo Asian Wall Street Journal como o livro mais lido sobre a China. A escritora é doutorada em Linguística pela Universidade de York, tendo sido a primeira cidadã da República Popular da China a obter tal grau numa universidade britânica.