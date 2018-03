Óscares: “A Forma da Água” leva estatueta de Melhor Filme e “Três Cartazes à Beira da Estrada” ganha na interpretação

Na 90ª edição dos prémios de cinema Óscares, que aconteceu no domingo em Los Angeles, o filme “A Forma da Água”, de Guillermo del Toro, saiu como o grande vencedor da noite ao ser escolhido pela academia de Hollywood como Melhor Filme. O arranque do evento ficou marcado pelos discursos sobre o movimento contra o assédio sexual.

Joana Figueira

A alegoria “A Forma da Água”, realizada por Guillermo del Toro, foi o filme que ganhou a estatueta dourada para Melhor Filme na 90ª edição dos Óscares. A longa-metragem do cineasta mexicano era uma das favoritas aos prémios da academia de Hollywood ao lado de “Três Cartazes à Beira da Estrada”, que arrecadou apenas dois dos sete para os quais estava nomeado, ambos premiando a interpretação: a de Frances McDormand, como Melhor Actriz Principal, e de Sam Rockwell, como Melhor Actor Secundário. A cerimónia, que decorreu no Teatro Dolby, em Los Angeles, incluiu discursos com referências ao Presidente dos Estados Unidos, aos imigrantes e minorias, ao movimento contra o assédio sexual e à inclusão.

O filme assinado por Guillermo del Toro partiu como favorito aos Óscares com um total de 13 nomeações e venceu em quatro, incluindo, para além de Melhor Filme, as categorias de Melhor Realizador, Melhor Banda Sonora e Melhor Cenografia. “O melhor que a Arte faz, e que a nossa indústria faz, é apagar as linhas na areia”, disse Del Toro, citado pela agência Lusa, numa referência à política de imigração da administração norte-americana, de marcação de linhas de fronteira, em particular em relação ao México. O realizador mexicano assumiu-se ainda “muito orgulhoso” e dedicou o prémio “a todos os jovens realizadores em todos os países do mundo”.

Warren Beatty e Faye Dunaway regressaram à cerimónia para apresentar o prémio para Melhor Filme, depois de, no ano passado, Beatty ter errado e anunciado “La La Land” como o filme vencedor daquela edição, quando a estatueta se destinava, afinal, a “Moonlight”. Os outros oito nomeados para esta categoria eram “Chama-me pelo Teu Nome”, “Dunkirk”, “Foge”, “A Hora Mais Negra”, “Lady Bird”, “Linha Fantasma”, “The Post” e “Três Cartazes à Beira da Estrada”.

“Olhem à vossa volta, senhoras e senhores, porque todos temos histórias para contar e projectos que precisam de financiamento”, afirmou Frances McDormand no seu discurso de agradecimento pelo prémio de Melhor Actriz Principal no drama que conta a história de uma mãe que procura justiça pela morte da filha. A actriz pediu mais “inclusão” para as mulheres, antes de ser aplaudida de pé por muitas actrizes também presentes no evento. Ainda pela participação em “Três Cartazes à Beira da Estrada”, Sam Rockwell foi considerado o Melhor Actor Secundário.

Gary Oldman foi distinguido, pela primeira vez, com o Óscar de Melhor Actor Principal, pela sua interpretação de Winston Churchill em “A Hora Mais Negra”, com a qual já havia sido premiado com o Globo de Ouro, prémio da crítica norte-americana, e nos BAFTA, da academia britânica de cinema e televisão, entre outras. “A Hora Mais Negra” venceu também o Óscar de Melhor Caracterização.

Allison Janney foi escolhida como a Melhor Actriz Secundária, pelo seu papel em “I, Tonya”. A actriz já tinha conseguido o Globo de Ouro pela interpretação de Tonya Harding, patinadora de gelo dos Estados Unidos que participou em campeonatos de patinagem artística do seu país e que viu a sua carreira em dúvida devido à influência do seu ex-marido.

Melhor Montagem, Montagem de Som e Melhor Mistura de Som, três das principais estatuetas na área técnica, foram entregues a “Dunkirk”, filme assinado por Christopher Nolan, que conta já com cinco nomeações da academia de Hollywood.

James Ivory tornou-se, nesta 90º edição dos Óscares, o mais velho vencedor de um Óscar. Aos 89 anos, o cineasta conhecido por filmes como “Quarto com Vista” ou “Maurice”, foi reconhecido com o prémio de Melhor Argumento Adaptado por “Chama-me Pelo Teu Nome”. Já Roger Denkins ergueu a estatueta de Melhor Fotografia pelo filme “Blade Runner 2049”, que chegou à cerimónia como o favorito na categoria.

“Foge” (“Get Out”), do afro-americano Jordan Peele, o primeiro negro em 90 anos nomeado para três Óscares com o mesmo filme – Melhor Filme, Realização e Argumento Original – arrecadou o Óscar para Melhor Argumento Original. “Isto significa muito para mim”, disse, citado pela Lusa, Jordan Peele no início do discurso, admitindo que parou de escrever o argumento mais de 20 vezes, por achar que “não resultaria”, mostrando-se grato pela oportunidade de erguer a sua voz.

Aqueles que antecederam Peele foram John Singleton, com “Boyz n the Hood” de 1991, Lee Daniels, com “Precious” de 2009, Steve McQueen, com “12 Anos Escravo” de 2013, e Barry Jenkins, com “Moonlight”. No entanto, nenhum deles levou consigo a estatueta dourada.

“Ícaro” venceu o Óscar para Melhor Documentário, sendo a primeira longa-metragem da Netflix a conquistar tal galardão. A empresa de ‘streaming’ já tinha recebido nomeações para Melhor Documentário nos cinco anos anteriores.

A queda de Weinstein; os “Dreamers”; a política

A 90ª gala dos Óscares foi marcada por discursos de incentivo à mudança para entrar naquela a que muitos já chamaram de “Era pós-Harvey [Weinstein]”. No Teatro de Dolby houve ainda quem aproveitasse o discurso de agradecimento para demonstrar apoio aos movimentos contra o assédio sexual – houve ovações da audiência quando se mencionava #MeToo e #TimesUp – aos “Dreamers” (sonhadores, em português) e aos mais frágeis.

“O que aconteceu com Harvey e o que está a acontecer por todo o lado há muito que devia ter acontecido. Não podemos continuar a deixar passar este mau comportamento. O mundo está com os olhos postos em nós. Precisamos de ser um exemplo. E a verdade é que se conseguirmos trabalhar em conjunto para parar o assédio sexual no local de trabalho, as mulheres terão apenas de lidar com o assédio a toda a hora e a qualquer lugar que vão”, disse Jimmy Kimmel, anfitrião da cerimónia.

Já Lupita Nyong’o, queniana, que ganhou o Óscar de Melhor Actriz Secundária pelo filme “12 Anos Escravo”, e Kumail Nanjiani, paquistanês, afirmaram: “Nós somos ‘Dreamers’, crescemos a sonhar que um dia íamos trabalhar como actores. Os sonhos são a origem de Hollywood e os ‘Dreamers’ são a origem dos Estados Unidos da América”.

Nos Estados Unidos, existem cerca de 1.8 milhões de jovens indocumentados conhecidos por “Dreamers”, que imigram ilegalmente com os pais para aquele país. Em Setembro último, Donald Trump decidiu eliminar o programa criado na administração do democrata Barack Obama, o DACA (Acção Diferida para Crianças Indocumentadas) que protege da deportação estes jovens.

“As pessoas marginalizadas merecem ter um sentido de pertença. A representação é importante”, disse o guionista Lee Unkrich, citado pela Lusa, durante o discurso de vitória de Melhor Filme de Animação “Coco”, que retrata a história de um menino mexicano, Miguel Rivera, e da sua relação com a música e os seus antepassados.

Óscares: Os vencedores da 90ª edição

Melhor filme:

“A forma da água”

Melhor realização:

Guillermo del Toro – “A Forma da Água”

Melhor actor:

Gary Oldman – “A Hora Mais Negra”

Melhor actor secundário:

Sam Rockwell – “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor actriz:

Frances McDormand – “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor actriz secundária:

Allison Janney – “Eu, Tonya”

Melhor fotografia:

“Blade Runner 2049”

Melhor argumento adaptado:

“Chama-me Pelo teu Nome”

Melhor argumento original:

“Foge”

Melhor filme estrangeiro:

“Uma Mulher Fantástica”

Melhor filme de animação:

“Coco”

Melhor documentário:

“Icarus”

Melhor documentário em curta-metragem:

“Heaven Is a Traffic Jam on the 405”

Melhor curta-metragem:

“The Silent Child”

Melhor curta-metragem de animação:

“Dear Basketball”

Melhor cenografia:

“A Forma da Água”

Melhor montagem:

“Dunkirk”

Melhor caracterização:

“A Hora Mais Negra”

Melhor guarda-roupa:

“Linha Fantasma”

Melhor banda sonora original:

“A Forma da Água”

Melhor canção:

“Remember Me” – “Coco”

Melhor montagem de som:

“Dunkirk”

Melhor mistura de som:

“Dunkirk”

Melhores efeitos visuais:

“Blade Runner 2049”