António José de Sousa Ferreira Vidigal viu ontem renovado o contrato como magistrado do Ministério Público da RAEM. Foi nomeado, por contratação, mediante indigitação do Procurador, em 2010, para exercer funções de magistrado do Ministério Público do território pelo período de dois anos. A ordem executiva foi publicada ontem em Boletim Oficial por despacho assinado pelo Chefe do Executivo e terá efeitos a partir de 1 de Junho deste ano até ao dia 1 de Abril de 2020. J.F.

